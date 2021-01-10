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Вид на Нагорную часть и Кремль Нижнего Новгорода.

"Новогодней столицей России" в 2022 году будет Нижний Новгород

© Sputnik / Алексей Куденко
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210110/33195192/novogodney-stolitsey-rossii-v-2022-godu-budet-nizhniy-novgorod.html

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в статусе официальной "Новогодней столицы России" стартуют в декабре 2021 года.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Нижний Новгород получил официальный статус "Новогодней столицы России - 2022". Об этом заявили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

Торжественная церемония передачи титула прошла в Калуге - "Новогодней столице России - 2021".

"Наступивший год богат на праздничные события и юбилейные даты. Помимо 800-летия Нижнего Новгорода, к которому мы активно готовимся, теперь у нас появился еще один повод для гордости. Нижний стал юбилейным, десятым городом, получившим статус "Новогодней столицы России" за недолгую историю существования этого всероссийского проекта", - отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Вид на стадион Нижний Новгород и собор Александра Невского.
© Sputnik / Владимир Песня
Стадион "Нижний Новгород"

Он обратил внимание на то, что "это очень почетный и абсолютно заслуженный титул".

"У Нижнего Новгорода есть и успешный опыт проведения масштабных проектов, и вся необходимая инфраструктура, и уникальные достопримечательности, которые привлекают туристов со всего мира", - сказал глава региона.

Вид на собор Александра Невского (слева), церковь святого пророка Божия Илии и строящийся футбольный стадион Нижний Новгород.
© Sputnik / Алексей Филиппов
Города России. Нижний Новгород

Сообщается, что праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде в статусе официальной "Новогодней столицы России" стартовали еще в декабре 2021 года.

Нижегородские мастера вручную изготовили в технике филиграни традиционный символ проекта – "Хрустальную снежинку" и в январе 2022-го передадут его следующему городу, который станет новогодней столицей.

Ранее титула "Новогодняя столица России" были удостоены Казань, Вологда, Владимир, Сортавала, Тамбов, Ханты-Мансийск, Тула, Рязань и Калуга.

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