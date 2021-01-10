Санду выразила соболезнования президенту Индонезии

Глава государства направила телеграмму с соболезнованиями президенту Индонезии в связи с крушением самолета недалеко от Джакарты.

КИШИНЕВ, 10 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду выразила соболезнования своему индонезийскому коллеге Джоко Видодо в связи с произошедшей в субботу авиакатастрофой. Об этом сообщили в администрации главы государства в воскресенье.

"С глубокой печалью узнала про авиакатастрофу в индонезийской провинции Калимантан и гибель находившихся на борту самолета людей. В эти тяжелые минуты от имени народа Республики Молдова и от меня лично прошу принять слова нашего искреннего сочувствия и солидарности с индонезийским народом. Пожалуйста, передайте глубокие соболезнования родным и близким погибших", – отметила Санду.

Ранее соболезнования в связи с авиакатастрофой выразил и. о. премьера, министр иностранных дел и евроинтеграции республики Аурелиу Чокой.

Место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров. Об этом заявил командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто. Также были найдены черные ящики.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Крушение пассажирского самолета произошло 9 января близ острова Лаки. О нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021

Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис заявил, что речь идет о Boeing 737-500.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

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