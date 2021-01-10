Названы лучшие фильмы 2020 года: в список вошла румынская картина

Сразу в трех номинациях победу одержали участвовавшие в создании одной кинокартины, отмечен и румынский фильм.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Национальное общество кинокритиков США назвало драму "Земля кочевников" Хлои Чжао главным фильмом 2020 года. Об этом пишет Los Angeles Times.

Кроме того, Чжао выиграла в номинации "Лучший режиссер", а обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд одержала победу в номинации "Лучшая актриса".

Именно она исполнила в картине роль безработной Ферн, вынужденной кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой.

В основе сценария - книга Джессики Брудер "Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке".

В сентябре 2020-го кинокартине присудили "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Мировая премьера "Земли кочевников" должна состояться в феврале.

Также награды за лучшую актерскую игру получили Делрой Линдо ("Пятеро одной крови"), Мария Бакалова ("Борат-2") и Пол Рэйси ("Звук металла"). Лучший сценарий написала Элиза Хиттман. Ее отметили за драму "Никогда, редко, иногда, всегда".

Лучшим иностранным фильмом стал "Коллектив" (Румыния). Лучший документальный фильм — "Время" Гарретта Брэдли.

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