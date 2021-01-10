17:08 10 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.13
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.34
  • UAH0.61
Поиск
Видеокамера

Названы лучшие фильмы 2020 года: в список вошла румынская картина

© CC BY 2.0 / Deutscher Webvideopreis / Manche Videocamper haben auch ihre Filmausrüstung mitgebracht
Общество
Получить короткую ссылку
68 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210110/33197091/nazvany-luchshie-filmy-2020-goda-v-spisok-voshla-rumynskaya-kartina.html

Сразу в трех номинациях победу одержали участвовавшие в создании одной кинокартины, отмечен и румынский фильм.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Национальное общество кинокритиков США назвало драму "Земля кочевников" Хлои Чжао главным фильмом 2020 года. Об этом пишет Los Angeles Times.

Кроме того, Чжао выиграла в номинации "Лучший режиссер", а обладательница двух "Оскаров" Фрэнсис Макдорманд одержала победу в номинации "Лучшая актриса".

Зрители на показе в кинотеатре
© Sputnik / Артем Житенев
Определен самый страшный фильм ужасов в истории по частоте сердцебиения
Именно она исполнила в картине роль безработной Ферн, вынужденной кочевать по стране в фургоне в поисках денег и крыши над головой.

В основе сценария - книга Джессики Брудер "Земля кочевников: Как выжить в Америке в XXI веке".

В сентябре 2020-го кинокартине присудили "Золотого льва" на Венецианском кинофестивале. Мировая премьера "Земли кочевников" должна состояться в феврале.

Также награды за лучшую актерскую игру получили Делрой Линдо ("Пятеро одной крови"), Мария Бакалова ("Борат-2") и Пол Рэйси ("Звук металла"). Лучший сценарий написала Элиза Хиттман. Ее отметили за драму "Никогда, редко, иногда, всегда".

Лучшим иностранным фильмом стал "Коллектив" (Румыния). Лучший документальный фильм — "Время" Гарретта Брэдли.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Фильм по сценарию корреспондента Sputnik покажут на кинофестивале в Москве
Молдавский режиссер - выпускник ВГИКА снимает фильм о керченском стрелке
Новый год без "Иронии судьбы" - что смотрели в СССР, помимо культового фильма


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Невероятные снежные скульптуры: чем удивил ХXI сибирский фестиваль - фото
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове
Итоги недели в одном видео: что произошло в Молдове
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться