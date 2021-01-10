Иностранцев не было на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета

Интерпол заявил, что готов оказать помощь властям Индонезии в опознании жертв авиакатастрофы. Сообщается также, что среди них нет иностранцев.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Иностранных граждан не было на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании. Об этом заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, которого цитирует местная газета Jakarta Globe.

"Все пассажиры на борту были индонезийцами", - сказал чиновник.

Ранее соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Молдовы Майя Санду, а также и. о. премьера, министр иностранных дел и евроинтеграции республики Аурелиу Чокой.

Место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров. Об этом заявил командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто. Также были найдены черные ящики.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Крушение пассажирского самолета произошло 9 января близ острова Лаки. О нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны.

Video reportedly shows debris from Sriwijaya Air flight SJ182 after disappearing from radar on take off from Jakarta airport. Number of passengers and crew on board is currently unknown. https://t.co/LeQlvgiUHy pic.twitter.com/BhHSdFIsbz — Breaking Aviation News & Videos (@breakingavnews) January 9, 2021

Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис заявил, что речь идет о Boeing 737-500.

Sriwijaya Air flight #SJ182 lost more than 10.000 feet of altitude in less than one minute, about 4 minutes after departure from Jakarta.https://t.co/fNZqlIR2dz pic.twitter.com/MAVfbj73YN — Flightradar24 (@flightradar24) January 9, 2021

Интерпол заявил, что готов оказать помощь властям Индонезии в опознании жертв крушения.

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