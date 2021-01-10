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Поисково-спасательная операция в Индонезии

Иностранцев не было на борту потерпевшего крушение в Индонезии самолета

© REUTERS / Ajeng Dinar Ulfiana
Общество
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Sputnik Молдова
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Интерпол заявил, что готов оказать помощь властям Индонезии в опознании жертв авиакатастрофы. Сообщается также, что среди них нет иностранцев.

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Иностранных граждан не было на борту потерпевшего крушение самолета индонезийской авиакомпании. Об этом заявил руководитель Национального комитета по безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно, которого цитирует местная газета Jakarta Globe.

"Все пассажиры на борту были индонезийцами", - сказал чиновник.

Ранее соболезнования в связи с авиакатастрофой выразили президент Молдовы Майя Санду, а также и. о. премьера, министр иностранных дел и евроинтеграции республики Аурелиу Чокой.

Место крушения самолета индонезийской авиакомпании обнаружено в Яванском море, водолазы сообщили об обломках на глубине 23 метров. Об этом заявил командующий ВС Индонезии Хади Тьяджанто. Также были найдены черные ящики.

Министр транспорта Индонезии Буди Кариа Сумади ранее подтвердил, что пассажирский самолет индонезийской авиакомпании Sriwijaya Air упал в воду недалеко от Джакарты. По данным авиакомпании, на борту находились в общей сложности 62 человека, среди них 56 пассажиров и шесть членов экипажа.

Крушение пассажирского самолета произошло 9 января близ острова Лаки. О нахождении обломков и тел заявил капитан корабля береговой охраны.

Сервис Flightradar24 сообщил в субботу, что самолет за короткое время потерял более 10 тысяч футов высоты. Это произошло через 4 минуты после вылета лайнера из Джакарты. Сервис заявил, что речь идет о Boeing 737-500.

Интерпол заявил, что готов оказать помощь властям Индонезии в опознании жертв крушения.

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