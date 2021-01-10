В Сербии ждут полмиллиона доз "Спутника V" для начала массовой вакцинации

КИШИНЕВ, 10 янв - Sputnik. Для начала массовой вакцинации населения Сербия в ближайшее время ожидает 500 тысяч доз вакцин от коронавируса российского производства "Спутник V". Об этом заявила премьер этой страны Ана Брнабич, которую цитирует РИА Новости.
"Уверена, что мы можем до конца первой половины года завершить массовую иммунизацию в Сербии, и это наша цель. У нас есть договоренности на 8 миллионов доз вакцин для 4 миллионов человек", - заявила Брнабич.
"Мы уже завтра получаем дополнительное количество вакцины Pfizer – 18 525 доз. Важная новость для граждан Сербии в том, что надлежащие органы КНР одобрили разрешение на экспорт вакцины Sinopharm в Сербию… Ожидаем еще около 500 тысяч доз вакцины "Спутник V", поэтому у нас есть все предпосылки для начала массовой вакцинации", - добавила глава кабмина Сербии.
"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.
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