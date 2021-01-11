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Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V

ВОЗ в январе начнет консультации по разрешению использования "Спутника V"

© Sputnik / Алексей Даничев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (317)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210111/33200421/voz-v-yanvare-nachnet-konsultatsii-po-razresheniyu-ispolzovaniya-sputnika-v.html

Включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ должно упростить регистрацию "Спутник V" в иностранных государствах.

КИШИНЕВ, 11 янв - Sputnik. Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по разрешению использования при чрезвычайных обстоятельствах российской вакцины от коронавируса "Спутник V" пройдут в двадцатых числах января. Об этом сообщил советник министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев, пишет РИА Новости.

"Первые экспертные консультации Всемирной организации здравоохранения по заявке вакцины "Спутник V" на получение статуса разрешения для использования в чрезвычайных обстоятельствах пройдут в режиме онлайн в двадцатых числах января", - сказал Глаголев.

© Sputnik / Viktor Tolochko
Минздрав сообщил, когда Молдова сможет получить вакцину против COVID-19
Ранее помощник главы российского Минздрава Алексей Кузнецов заявлял, что включение в список вакцин для использования в чрезвычайных ситуациях ВОЗ упрощает регистрацию вакцины в иностранных государствах, а также открывает возможности к поставкам вакцины в рамках международных программ лекарственного обеспечения под эгидой ООН, в том числе, по линии ВОЗ и ЮНЕСКО.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

Двухвекторная вакцина от коронавируса
© Screenshot / Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи
Двухвекторная вакцина от коронавируса

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (317)

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