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Карина Цуркан

Защита Карины Цуркан обжаловала приговор по делу о шпионаже

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210111/33201987/zaschita-kariny-turcan-obzhalovala-prigovor-po-delu-o-shpionazhe.html

Адвокат бывшего топ-менеджера компании "Интер РАО" Карины Цуркан подтвердил, что будет добиваться полного оправдания своей подопечной.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Защита Карины Цуркан, осужденной на 15 лет за шпионаж, обжаловала ее приговор. Об этом сообщил ее адвокат, руководитель правозащитного объединения "Команда 29" Иван Павлов, сообщает РИА Новости.

"Мы подали апелляционную жалобу на приговор, ее будет рассматривать Первый апелляционный суд общей юрисдикции в Москве, дата рассмотрения к настоящему моменту не назначена. В жалобе мы просим отменить приговор Московского городского суда и настаиваем на оправдании", – сказал Павлов.

Суд 29 декабря 2020 года признал Цуркан виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ, и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 15 лет с отбыванием в колонии общего режима. Также инстанция обратила в доход государства 656 миллионов рублей, изъятых у Цуркан.

Карина Цуркан
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Цуркан оказалась в СИЗО в июне 2018 года, после очередного продления срока ареста апелляционный суд 16 января 2020 года изменил меру пресечения, запретив ей лишь общаться со свидетелями по делу. Однако на свободе она пробыла недолго: по представлению прокуратуры кассационный суд 7 февраля вновь постановил, что Цуркан должна находиться в СИЗО.

Согласно постановлению о привлечении в качестве обвиняемой, выложенному в соцсетях защитой, Цуркан "с целью выполнения поставленных перед ней молдавской спецслужбой задач из корыстных побуждений, осознавая, что полученные сведения по поставке электроэнергии в определенный период из РФ на территорию Украины, о прогнозируемых объемах поставки и величине мощности составляют государственную тайну, не позднее 29 сентября 2015 года посредством закрытого канала связи" передала их молдавской спецслужбе.

Следствие считает, что преждевременное распространение этих данных могло осложнить отношения России с иностранными государствами и международными организациями или могло быть использовано против безопасности РФ, а также что за их передачу Цуркан получала денежные средства в крупном размере.

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