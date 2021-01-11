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Сотрудник лаборатории ГУ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи. Архивное фото

Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

© Sputnik / Рамиль Ситдиков
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (319)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210111/33203086/minzdrav-russia-vydal-razreshenie-na-klinicheskie-issledovaniya-vaktsiny-sputnik-light.html

В России начнется серия клинических исследований новой "лайт-вакцины" против коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik.  Министерство здравоохранения России выдало создателям первой в мире вакцины против COVID-19 - Центру им. Гамалеи - разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины "Спутник Лайт".

Производство российской вакцины против COVID-19 Спутник V
© Sputnik / Алексей Даничев
ВОЗ в январе начнет консультации по разрешению использования "Спутника V"

Об этом сообщается в реестре разрешений на проведение клинических исследований российского ведомства, пишет РИА Новости.

"Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", – говорится в документе.

В исследованиях примут участие 150 добровольцев. Планируется, что клинические исследования вакцины "Спутник Лайт" продлятся до 31 декабря 2021 года.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (319)

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