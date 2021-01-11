Минздрав РФ выдал разрешение на клинические исследования вакцины "Спутник Лайт"

В России начнется серия клинических исследований новой "лайт-вакцины" против коронавирусной инфекции.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Министерство здравоохранения России выдало создателям первой в мире вакцины против COVID-19 - Центру им. Гамалеи - разрешение на проведение клинических исследований новой вакцины "Спутник Лайт".

Об этом сообщается в реестре разрешений на проведение клинических исследований российского ведомства, пишет РИА Новости.

"Открытое исследование безопасности, переносимости и иммуногенности лекарственного препарата "Спутник Лайт" в профилактике коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2", – говорится в документе.

В исследованиях примут участие 150 добровольцев. Планируется, что клинические исследования вакцины "Спутник Лайт" продлятся до 31 декабря 2021 года.

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