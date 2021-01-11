Путин: трехсторонняя рабочая группа займется рядом вопросов по Карабаху

Премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев утром в понедельник прилетели в российскую столицу для проведения трехсторонних переговоров с Владимиром Путиным.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. В столице России в понедельник проходят трехсторонние переговоры по Нагорному Карабаху между премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным.

В ходе встречи Путин заявил, что трехстороннее соглашение по Карабаху, достигнутое в ноябре 2020 года, последовательно реализуется, что служит основой возникновения благоприятных предпосылок для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта в регионе.

"Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются. По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе в интересах как армянского, так и азербайджанского народов", – сказал российский лидер.

Нынешнюю обстановку в Нагорном Карабахе Путин оценил как спокойную, подчеркнув, что российский миротворческий контингент контролирует соблюдение перемирия и безопасность передвижения в регионе.

"Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент. Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев действует 23 наблюдательных поста, еще четыре дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная", – сказал он.

Путин также заявил, что специальная трехсторонняя рабочая группа под руководством вице-премьеров РФ, Армении и Азербайджана займется вопросами восстановления экономических и транспортных связей в Нагорном Карабахе.

"Особого внимания заслуживает задача разблокирования экономических, торговых и транспортных связей в регионе, открытие границ. Предполагается, что этими вопросами займется специальная трехсторонняя рабочая группа под председательством вице-премьеров России, Азербайджана и Армении", – сообщил Путин.

Российский лидер подчеркнул также, что более 48 тысяч человек при содействии российских миротворцев смогли вернуться в Карабах после прекращения огня, также был произведен обмен пленными и телами погибших.

"Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тысяч человек. При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших", – сказал российский президент.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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