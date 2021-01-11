Ученые предложили бороться с коронавирусом при помощи радиации

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Международной группе ученых удалось выяснить, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус и его мутации, при этом не нанося вреда человеку.

Исследования влияния радиации на COVID-19 проводили специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Республики Узбекистан, сообщает РИА Новости.

По результату проведенных опытов учеными была выдвинута гипотеза об особенностях воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на SARS-CoV-2.

"Огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", — сообщил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

Специалисты утверждают, что радиационное воздействие рассчитано не только на SARS-CoV-2 и его мутации, но и на другие вирусы. Поэтому они рекомендуют использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений. Сейчас исследования находятся на этапе разработки подходящих методик лечения.

Идея российско-узбекистанской группы ученых вызвала противоречивую реакцию в научной среде.

По мнению вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна использование радиации в лечении может быть опасно. Рентген в дозе, которая способна убить коронавирус, может, по словам специалиста, нанести вред и самому пациенту.

"Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных. ...Рентген и ультрафиолет – это очень большая разница… Облучать поверхности, например, – это пожалуйста, это очень хорошая дезинфекция. В воздухе ультрафиолет убивает вирус", – прокомментировал исследование Альтштейн.

Радиация может быть использована для дезинфекции поверхностей и помещений, однако лучше отдать предпочтение ультрафиолету, отметил ученый.

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