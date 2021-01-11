00:26 12 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.93
  • USD17.20
  • RUB0.23
  • RON4.30
  • UAH0.61
Поиск
Контейнер с радиоактивными веществами. Архивное фото

Ученые предложили бороться с коронавирусом при помощи радиации

© Sputnik / А. Соломонов
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (325)
38 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210111/33206745/uchenye-predlozhili-borotsya-s-koronavirusom-pri-pomoschi-radiatsii.html

Исследователи Уральского федерального университета совместно со своим коллегами из Академии наук Узбекистана нашли новый способ борьбы с коронавирусом.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Международной группе ученых удалось выяснить, что слабые дозы радиации могут уничтожить коронавирус и его мутации, при этом не нанося вреда человеку.

Тест на коронавирус
© Sputnik / Anatolii Kiriak
Ученый объяснила, почему новый штамм коронавируса более заразен

Исследования влияния радиации на COVID-19 проводили специалисты Уральского федерального университета (УрФУ) и Академии наук Республики Узбекистан, сообщает РИА Новости.

По результату проведенных опытов учеными была выдвинута гипотеза об особенностях воздействия мягкого рентгена и ультрафиолета на SARS-CoV-2.

"Огромная молекула РНК данного вируса при попадании в клетку человека вынуждена сильно деформироваться во многих участках вдоль своей длины. Оказалось, что деформированные места вдоль молекулы РНК в тысячу раз более чувствительны к радиационному воздействию, чем молекулы здоровых клеток. Из этого следовало, что малые дозы радиации, губительные для вируса, будут абсолютно безопасны для здоровых клеток", — сообщил профессор УрФУ Анатолий Зацепин.

Специалисты утверждают, что радиационное воздействие рассчитано не только на SARS-CoV-2 и его мутации, но и на другие вирусы. Поэтому они рекомендуют использовать радиацию не только для лечения человека и профилактики заболеваний, но и для дезинфекции предметов, продуктов и помещений. Сейчас исследования находятся на этапе разработки подходящих методик лечения.

Медицинские работники в инфекционной больнице
© Sputnik / Кирилл Брага
Эпидемиолог – о новом штамме коронавируса: что надо знать

Идея российско-узбекистанской группы ученых вызвала противоречивую реакцию в научной среде.

По мнению вирусолога, доктора медицинских наук Анатолия Альтштейна использование радиации в лечении может быть опасно. Рентген в дозе, которая способна убить коронавирус, может, по словам специалиста, нанести вред и самому пациенту.

"Радиацией человека лечить не надо. Кроме того, радиаций бывает много разных. ...Рентген и ультрафиолет – это очень большая разница… Облучать поверхности, например, – это пожалуйста, это очень хорошая дезинфекция. В воздухе ультрафиолет убивает вирус", – прокомментировал исследование Альтштейн.

Радиация может быть использована для дезинфекции поверхностей и помещений, однако лучше отдать предпочтение ультрафиолету, отметил ученый.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (325)

По теме

Иммунолог рассказал, как снизить опасность заражения коронавирусом
Назван способ, как предотвратить дальнейшие мутации коронавируса


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Обломки пассажирского самолета Sriwijaya Air, потерпевшего крушение в Яванском море.
Поисково-спасательные работы в Индонезии на месте крушения самолета - фото
Спутник V добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Видео - "Спутник V" добрался до Африки. Почему российской вакцине доверяют?
Как менялась динамика денежных переводов в Молдову с начала 2020 года
Топ стран, откуда в Молдову поступает больше всего денег

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться