Путин, Алиев и Пашинян подписали совместное заявление о развитии Карабаха

По итогу прошедшей 11 января в Кремле трехсторонней встречи лидеров России, Армении и Азербайджана был подписан документ по дальнейшему развитию региона.

КИШИНЕВ, 11 янв – Sputnik. Переговоры Владимира Путина с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым по Нагорному Карабаху прошли в российской столице в понедельник.

Лидеры общались около четырех часов. По итогам встречи президент России объявил о подписании совместного заявления о развитии Карабаха. Это прежде всего конкретные шаги по строительству экономических связей и развитию инфраструктурных проектов. Соответствующий план в ближайшее время представят вице-премьеры России, Азербайджана и Армении. Первое заседание рабочей группы состоится до 30 января 2021 года.

"С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств – Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабоче-экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона", – сказал Путин.

Путин также подчеркнул, что реализация этих соглашений пойдет на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народам, а также региону в целом.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь заявил, что разблокировка транспортных коммуникаций, достигнутая в результате трехсторонних переговоров, отвечает интересам Еревана и Баку.

"То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях, потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и создание разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе", – подчеркнул Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил уверенность, что реализация договоренностей, достигнутых 11 января в Москве, может привести к еще большим гарантиям безопасности в Нагорном Карабахе.

"Не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона, и экономические новшества могут привести к еще более надежным гарантиям безопасности. Мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению", - заявил Пашинян.

Конфликт в Карабахе начался в 1988 году, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.

В конце сентября прошлого года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы. Кроме того, в регионе разместились российские миротворцы.

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