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Ситуация на курортах Турции

Власти Турции назвали дату открытия летнего сезона

© Sputnik / Валерий Мельников
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210112/33209048/vlasti-turkey-nazvali-datu-otkrytiya-letnego-sezona.html

Турция планирует открыть новый туристический сезон раньше срока, ожидая увеличения турпотока по сравнению с прошлым годом.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Турецкие власти планируют уже в апреле открыть летний сезон. В стране надеются, что в этом году он будет лучше, чем в 2020-м.

"Мы стремимся начать туристический сезон 2021 года в апреле", – заявил министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой.

Он связывает успех сезона отдыха в 2021 году с прививочной кампанией от COVID-19, которая массово стартовала в Европе. По мнению Эрсоя, именно к апрелю процесс вакцинации "достигнет определенной точки", что позволит людям с уверенностью планировать свои путешествия.

Горы. Архивное фото
© Sputnik / Артур Лебедев
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Ожидается, что и в самой Турции к этому сроку ситуация с распространением коронавируса стабилизируется, и страна выйдет из "красной зоны", когда количество новых случаев COVID-19 не будет превышать 2500 в сутки. Сейчас в Турции ежедневно фиксируется от 9 до 13 тысяч заболевших коронавирусом, сообщает АТОР.

К тому же ранний старт летнего сезона даст стране значительные преимущества по сравнению со странами-конкурентами, что позволит в какой-то степени компенсировать потери 2020 года. По словам министра, в 2020 году Турция потеряла 68% иностранных туристов.

По оценкам Федерации отельеров Турции (TUROFED), в 2021 году Турция сможет принять от 25 до 30 миллионов международных туристов. Глава Федерации Сурури Чобатыр считает, что восстановление уровня турпотока 2019 года (45 миллионов человек), займет в Турции порядка трех лет.

С ним согласен и председатель Ассоциации туристических агентств Турции (TURSAB) Фируз Балыкая.

"В 2021 году Турция сможет достичь показателя в 50% от турпотока 2019 года", – считает он.

Турист на вершине горы. Архивное фото
© Sputnik / Denis Abramov
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Балыкая также отметил, что в наступившем году отрасль столкнется с гораздо более жесткой конкуренцией. Главными соперниками Турции на рынке он назвал Испанию и Грецию, которым также предстоит побороться за турпоток, а значит и действовать всем сторонам "придется гораздо агрессивнее".

При этом он отметил, что если в прошлые годы основным фактором для потребителя была цена, то теперь это гигиена и безопасность.

"Отдыхающие все больше выбирают небольшие гостиницы и бутик-отели. Эта тенденция сохранится в 2021 году. Также будут востребованы природный и приключенческий туризм, кемпинг. Отдых в небольших группах с друзьями и родственниками, туры на яхте, уединенный отпуск снова выйдут на первый план", – подчеркнул глава TURSAB.

По мнению Балыкая, основными въездными рынками Турции в 2021 году останутся Россия, Германия, Украина, Нидерланды и Великобритания. 

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