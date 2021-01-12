Мексика планирует использовать до 24 миллионов доз вакцины "Спутник V"

Состоялась встреча с российскими официальными лицами и достигнуты предварительные соглашения, которые потенциально дадут мексиканскому правительству возможность получать вакцины по патенту от российского института Гамалеи.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. В правительстве Мексики по итогам визита в Аргентину, где будет организовано производство российской вакцины от коронавируса "Спутник V", заявили, что достигли предварительных договоренностей о приобретении до 24 миллионов доз препарата. Об этом заявил замглавы Минздрава этой страны Уго Лопес-Гатель, пишет РИА Новости.

"Мы провели встречу с российскими официальными лицами, как с научной частью, так и со стороной, которая управляет доступом к этой вакцине, и достигли некоторых предварительных соглашений, которые потенциально дадут мексиканскому правительству возможность получать вакцины (произведенные - ред.) по патенту от российского института Гамалеи. Мы думаем, что могли бы использовать до 24 миллионов доз этой вакцины для 12 миллионов человек, поскольку схема вакцинации "Спутник V" предусматривает использование двух доз этого биологического продукта", - заявил заместитель министра в ходе пресс-конференции, которая транслировалась в социальных сетях.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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