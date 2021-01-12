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Работа таможенных и пограничных служб Украины

Украина оставила Молдову в списке стран "красной зоны": что надо знать

© Sputnik / Александр Мазуркевич
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (327)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210112/33214266/ukraina-ostavila-moldovu-v-spiske-stran-krasnoy-zony-chto-nado-znat.html

Помимо Республики Молдова в список государств с высоким эпидемиологическим риском входят еще 54 страны.

КИШИНЕВ, 12 янв — Sputnik. Украина обновила список стран "красной зоны" – Молдова осталась в числе государств с высоким эпидемиологическим риском. Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства здравоохранения соседней страны.

Список стран с высоким эпидемиологическим риском
© Screenshot / Министерство здравоохранения Украины
Список стран с высоким эпидемиологическим риском

С 8 января на Украине начали действовать усиленные карантинные ограничения, введенные правительством из-за пандемии коронавируса COVID-19. Локдаун продлится до 24 января. Помимо усиления противоэпидемических мер кабинет министров также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и чрезвычайную ситуацию в стране, этот режим раньше действовал до конца 2020 года.

Главная цель локдауна — уменьшение количества больных коронавирусом, а также сезонным гриппом для снижения нагрузки на больницы.

В посольстве Молдовы на Украине отметили, что утвержденные ограничения запрещают работу кафе, ресторанов (за исключением услуг доставки на дом и возможности забрать заказ), баров, кинотеатров, фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, театров, торговых центров, непродовольственных рынков и учебных заведений (кроме детских садов).

Пункт пересечения границы
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Сообщаем, что запрещено проводить какие-либо развлекательные, спортивные или культурные мероприятия. Официальные спортивные соревнования могут проводиться, но без зрителей. Запрещается принимать посетителей коммерческими организациями, осуществляющих деятельность в сфере торговли и оказывающих услуги потребителям, за исключением торговли продуктами питания, лекарствами, оборудованием и медицинскими товарами, средствами гигиены, товарами для дома, ветеринарными препаратами, кормами, семенами, фитосанитарной продукцией", – отметили в молдавской дипмиссии.

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Там уточнили, что торговля должна осуществляться в помещениях, которые не менее чем на 60% предназначены для продажи таких товаров.

"В период строгого карантина продолжат работу подразделения по оказанию финансовых и транспортных услуг, станции по обслуживанию транспортных средств, почтовые службы, медицинские и ветеринарные пункты, АЗС (кроме зон общественного питания), салоны красоты (только по предварительной записи), детские сады. Также городской и междугородний общественный транспорт продолжит работу по установленному графику", – отметили в посольстве.

Введение локдауна не повлияло на правила въезда на Украину, уточнили в димписсии.

"Иностранные граждане могут въехать на территорию Украины, в том числе с целью транзита, представив в обязательном порядке при пересечении границы страховку, которая должна покрывать расходы на возможное лечение от COVID-19 и затраты во время пребывания на карантине", – сказано в документе, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел и европейской интеграции Молдовы.

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© AP Photo / Ronald Zak
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При этом страховка должна быть оформлена или украинской страховой компанией, либо фирмой с представительством на территории Украины. Срок действия документа должен покрывать весь период пребывания на территории страны.

"Граждане, которые приезжают или находились в течение последних 14 дней в государстве, входящем в "красную зону", и планируют поездку на Украину, должны представить на контрольно-пропускном пункте отрицательный результат теста на COVID-19 (ПЦР), сделанного не позднее чем за 48 часов до пересечения границы и выданного на русском или английском языке. Если у человека нет на руках заключения, то ему необходимо уйти на 14-дневный карантин", – сказано в сообщении министерства.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (327)

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