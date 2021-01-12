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Самолет в воздухе. Архивное фото

Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией

© Sputnik / Виталий Белоусов
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210112/33215129/rossiya-prodlila-priostanovku-aviasoobscheniya-s-velikobritaniey.html

В связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19 Россия приостановила авиасообщение с этой страной с 22 декабря 2020 года.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Россия до 23.59 1 февраля продлевает приостановку авиасообщения с Великобританией. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Оперативным штабом по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции принято решение о продлении сроков приостановки авиасообщения с Великобританией. Для обеспечения защиты здоровья населения действие ограничений продлено до 23 часов 59 минут 1 февраля 2021 года", - говорится в сообщении.

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В связи с выявлением на территории Великобритании нового штамма коронавируса COVID-19 РФ приостановила авиасообщение с этой страной с 22 декабря прошлого года. Ограничения должны были действовать до 12 января 2021-го.

В середине декабря 2020 года стало известно об обнаружении в Великобритании новой мутации коронавируса SARS-CoV-2. Позже консультационный совет по новым и возникающим респираторным вирусным угрозам Британии подтвердил, что вариант коронавируса, выявленный в стране, распространяется с большей скоростью и требует от населения еще большей осторожности. Хотя новый вариант вируса, по предварительным оценкам, может быть на 70% заразней обычного, ничто пока не говорит о том, что он более опасен с точки зрения смертности или госпитализации.

Молдова приостанавливала авиасообщение с Великобританией с полуночи 23 декабря 2020 года. Такое решение Национальная чрезвычайная комиссия общественного здоровья приняла "в целях предотвращения распространения нового штамма коронавируса SARS CoV 2, выявленного в Великобритании". Но уже с 8 января Молдова возобновила регулярные пассажирские и чартерные рейсы с этой страной.

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