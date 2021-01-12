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В России выявили 18 мутаций коронавируса у одной пациентки

© Sputnik / Ramil Sitdikov
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (329)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210112/33215694/v-russia-vyyavili-18-mutatsiy-koronavirusa-u-odnoy-patsientki.html

Мутировавший вирус не дает повода говорить о появлении нового "российского штамма", так как он был обнаружен пока только у одного пациента.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Российские ученые описали случай пациентки со сниженным иммунитетом, которая в течение нескольких месяцев болела COVID-19. В результате такого длительного нахождения вируса в организме больной у нее развилось 18 новых мутаций коронавируса, пишет РИА Новости со ссылкой на Известия.

Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
"Британский" штамм коронавируса обнаружен в 41 стране
Изменения были обнаружены у 47-летней пациентки со злокачественной лимфомой. В апреле 2020 года у нее также был диагностирован COVID-19. После этого вплоть до 9 сентября все тесты на коронавирус показывали положительный результат.

После проведения сравнительного исследования мазков, взятых у пациентки весной и в конце лета, врачи обнаружили наличие 18 новых мутаций вируса, две из которых были идентичны тем, что обнаружили у норок в Дании.

Профессор кафедры геномики и биоинформатики Сибирского федерального университета, профессор Геттингенского университета в Германии Константин Крутовский полагает, что более заразный британский вариант коронавируса VOC-202012/01, предположительно, изначально также появился в организме пациента со сниженным иммунитетом. При этом он отмечает, что описанный российскими учеными случай доказывает правомочность такого предположения.

"Было предположено, что он мутировал, находясь долгое время у пациента с ослабленным или подавленным иммунитетом. Но именно в этой российской работе было впервые убедительно показано, что приобретение большого количества мутаций является результатом долгого нахождения SARS-CoV-2 в одном организме", — указал Крутовский.

При этом он заявил, что пока преждевременно делать выводы о появлении и распространении нового "российского" штамма, так как описан только один случай.

Ранее стало известно об обнаружении в Великобритании мутации SARS-CoV-2. По предварительным данным, новый вид более заразный, но о повышенной смертности речь пока не идет.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (329)

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