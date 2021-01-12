Трамп объявил в Вашингтоне режим ЧС в преддверии инаугурации Байдена

Для усиления безопасности в Вашингтоне и округе Колумбия был введен режим чрезвычайной ситуации, сюда же будет направлена и федеральная помощь.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Дональд Трамп объявил о введении режима ЧС в столице США, чтобы обеспечить безопасность на предстоящей инаугурации 46-го президента Соединенных Штатов, которая состоится 20 января.

Чрезвычайная ситуация в Вашингтоне ранее была объявлена властями столицы по собственной инициативе, сообщает РИА Новости. При этом мэр Вашингтона Мюриэл Боузер призвала американцев воздержаться от поездок в город во время инаугурации Джозефа Байдена.

Позже городские власти Вашингтона обратились к президенту США с просьбой также объявить режим ЧС, чтобы столица и округ Колумбия могли в случае необходимости получить федеральную помощь для обеспечения безопасности.

"Сегодня президент Дональд Трамп сообщил, что в округе Колумбия существует чрезвычайная ситуация, и распорядился, чтобы федеральная помощь была направлена вдобавок к усилиям округа из-за экстренных обстоятельств, связанных с президентской инаугурацией", – говорится в сообщении Белого дома.

Как пояснили в администрации Трампа, решение главы государства позволит Министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям "координировать все усилия по противодействию бедствию с целью облегчить трудности и страдания для местного населения, вызванные чрезвычайной ситуацией, и предоставить подходящую помощь".

В среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Известно о пяти жертвах. В здании Капитолия была застрелена женщина - ветеран ВВС, также скончался пострадавший полицейский. Еще три человека скончались от причин, не связанных с насилием.

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