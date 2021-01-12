Даркнет в Молдове: обнаружены серверы крупнейшей нелегальной торговой площадки

Немецким правоохранителям удалось выявить одну из крупнейших в мире нелегальных торговых интернет-площадок, серверы которой находились в Молдове и Украине.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Следователи в понедельник закрыли и отключили от серверов предположительно крупнейшую в мире торговую площадку даркнета.

О завершении следственной спецоперации сообщил немецкий таблоид Bild. По информации издания, нелегальная торговая площадка DarkMarket на момент закрытия насчитывала почти 500 тысяч пользователей и более 2400 продавцов. На нелегальной платформе было проведено не менее 320 тысяч сделок, причем все финансовые операции производились в криптовалютах. Денежный оборот нелегальной сети оценивают примерно в 140 миллионов евро.

Предметом продаж на площадке являлись наркотики, фальшивые деньги, украденные или поддельные кредитные карты, анонимные SIM-карты и вредоносное ПО.

Сообщается, что в прошедшие выходные центральная инспекция уголовной полиции города Ольденбург задержала 34-летнего австралийца, который, предположительно, является главой нелегальной площадки. Задержанный был помещен в изолятор, от дачи показаний он отказался.

Успешное завершение спецопераци стало возможным благодаря совместной работе немецких следователей и их коллег из ФБР, Управления по борьбе с наркотиками и Налогового управления США, а также полиции Австралии, Британии, Дании, Швейцарии, Украины и Молдовы. Координировал операцию Европол.

Следователи изъяли более 20 серверов на территории Молдовы и Украине, с помощью которых правоохранители надеются получить данные организаторов, продавцов и покупателей нелегальной сети.

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