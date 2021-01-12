Умер патриарший экзарх всея Белоруссии Филарет

Почетный патриарший экзарх всея Белоруссии, епископ Русской православной церкви на покое, митрополит Филарет скончался на 86-м году жизни.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. О кончине митрополита во вторник сообщили в Белорусской епархии, причина смерти не уточняется.

"12 января 2021 года на 86-м году жизни скончался Высокопреосвященный митрополит Филарет (Вахромеев), Почетный Патриарший Экзарх всея Беларуси", – цитирует сообщили Sputnik Беларусь сообщение БПЦ.

Известно, что владыка Филарет был госпитализирован в середине декабря с коронавирусной инфекцией и проходил лечение в одной из минских клиник. За время его пребывания в больнице руководство медучреждения ничего не сообщало о самочувствии митрополита, однако в Белорусском экзархате рассказывали, что митрополит все это время находился в реанимации.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Варфоломеевич Вахромеев) родился 21 марта 1935 года, в Москве, в семье служащих, а дед происходил из древнего дворянского рода.

Белорусскую митрополию он возглавил в октябре 1978 года, тогда же став Патриаршим экзархом Западной Европы. В апреле 1981 года он был назначен председателем Отдела внешних церковных сношений Московского патриархата. 16 октября 1989 года митрополит Филарет был назначен Патриаршим экзархом всея Беларуси.

В 2009 году Филарет был одним из трех кандидатов на патриарший престол, однако он отказался от борьбы и призвал своих сторонников голосовать за Кирилла.

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет возглавлял БПЦ более 20 лет (с 31 января 1990 по 25 декабря 2013 года). Он ушел на пенсию в связи с достижением 75-летия.

При нем в Белоруссии возродили все исторические епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри, братства и сестричества. Филарет помог возродить Минскую духовную семинарию и учредить Минскую духовную академию, духовное училище, школу катехизаторов.

Иерарх награжден орденами Отечества III степени, Дружбы народов, Почета, Франциска Скорины, российским орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени и другими. В 2006 году ему присвоили звание Героя Белоруссии.

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