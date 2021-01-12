Снег на 20 миллионов: в Испании подсчитали ущерб от стихии

В Мадриде оценили, в какую сумму обойдется бюджету страны сильнейший снегопад, который накрыл территорию Испании в конце прошлой недели.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. В столице Испании подсчитывают сумму ущерба от зимней непогоды. Более 20 миллионов евро недосчиталась мэрия Мадрида, пишет РИА Новости.

Как проинформировала вице-мэр Бегонья Вильясис, в 10 миллионов оценивается ущерб государственным зданиям, в 5 миллионов – частным, в 5,6 миллиона – строящимся.

По предварительным оценкам, в городе также пострадали не менее 150 тысяч из 800 тысяч деревьев.

В Мадриде продолжается очистка улиц, возобновлено движение пригородных поездов. Кроме того, работают 28 автобусных линий из более чем 200.

Буря "Филомена" в конце минувшей недели принесла в Испанию снегопады, дожди, сильные порывы ветра. Непогода привела к полному коллапсу Мадрида, выпавший здесь снег побил рекорд 1971 года.

С вечера 8 января движение в городе было остановлено, передвигаться можно было только на метро, которое работало круглосуточно.

В ряде регионов Испании на этой неделе установилась низкая температура. Например, в некоторых районах Мадрида ночью столбики термометра опустились ниже 10 градусов, побив рекорды нескольких десятилетий.

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