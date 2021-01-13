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Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне

Пока все спали: президент раздора, космос-экспресс и "телега" Эрдогана

© Sputnik / Stringer
Общество
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КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik.  Резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, от чего сам Пенс заранее отказался, приняла палата представителей конгресса США, передает РИА Новости.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© Sputnik / Stringer
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За проголосовали 223 депутата, против - 205, один республиканец поддержал документ, ни один демократ не высказался против.

Резолюция призывает вице-президента воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. В таком случае Пенс при поддержке большинства членов администрации может отправить Трампа в отставку и занять его место, пока конгресс не утвердит это решение.

Иначе демократы угрожают президенту импичментом в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для его отрешения от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у верхней палаты конгресса может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.

Сам Пенс ранее во вторник уведомил в письменном виде спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, что против отстранения Трампа. Он отметил, что 25-я поправка "не является средством наказания и узурпации", а ее применение "создало бы ужасный прецедент".

"Союзы" по сверхбыстрой схеме

Все пилотируемые корабли "Союз" с экипажами в 2021 году будут летать к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме, следует из программы полета станции, составленной ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие Роскосмоса) и имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Экипаж МКС записал поздравление, посвященное 20-летию ее заселения - видео.
YouTube / Roscosmos Media
Видео — Из космоса с любовью: экипаж МКС отметил 20-летие заселения станции

Летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной корабли "Прогресс" стали с 2012 года. А с 2018 года они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. Обе схемы - шестичасовая и трехчасовая - после отработки на "Прогрессах" были внедрены на пилотируемых кораблях "Союз" - соответственно в 2013 и 2020 годах, пишет агентство.

В наступившем году планируются запуски кораблей "Союз МС-18" (9 апреля), "Союз МС-19" (5 октября) и "Союа МС-20" (8 декабря). Из графика следует, что все они будут добираться до станции за три часа.

В ноябре Роскосмос сообщил, что на "Союзе МС-18" на МКС полетит первый полностью российский экипаж, состоящий из космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова. Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже.

Ожидается, что на "Союзе МС-19" на станцию отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и, возможно, режиссер или оператор - для съемки анонсированного Первым каналом и Роскосмосом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".

На "Союзе МС-20" вместе с космонавтом (возможно, Александром Мисуркиным) на МКС полетят два космических туриста, имена которых в компании - операторе космического туризма Space Adventures обещали назвать в начале 2021 года.

​Эрдоган зарегистрировался в Telegram

Президент Турции  Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp и зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации турецкого лидера.

"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Telegram", – отмечалось в первом сообщении в мессенджере.

За три с половиной часа канал Эрдогана набрал более 50 тысяч подписчиков. А к 7 утра преодолел отметку в 150 тысяч.


Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, в ответ на это турецкие пользователи, включая высокопоставленных чиновников, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.

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