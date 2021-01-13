Пока все спали: президент раздора, космос-экспресс и "телега" Эрдогана

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Резолюцию, которая предлагает вице-президенту Майку Пенсу отстранить главу государства Дональда Трампа от власти, от чего сам Пенс заранее отказался, приняла палата представителей конгресса США, передает РИА Новости.

За проголосовали 223 депутата, против - 205, один республиканец поддержал документ, ни один демократ не высказался против.

Резолюция призывает вице-президента воспользоваться 25-й поправкой к Конституции о неспособности главы государства исполнять свои обязанности. В таком случае Пенс при поддержке большинства членов администрации может отправить Трампа в отставку и занять его место, пока конгресс не утвердит это решение.

Иначе демократы угрожают президенту импичментом в палате представителей по обвинению в подстрекательстве к мятежу. При этом для его отрешения от должности требуется еще две трети голосов сенаторов, а их пока не набирается. Кроме того, у верхней палаты конгресса может не хватить времени рассмотреть обвинения до ухода Трампа в отставку 20 января.

Сам Пенс ранее во вторник уведомил в письменном виде спикера палаты представителей Нэнси Пелоси, что против отстранения Трампа. Он отметил, что 25-я поправка "не является средством наказания и узурпации", а ее применение "создало бы ужасный прецедент".

"Союзы" по сверхбыстрой схеме

Все пилотируемые корабли "Союз" с экипажами в 2021 году будут летать к Международной космической станции (МКС) по сверхбыстрой схеме, следует из программы полета станции, составленной ракетно-космической корпорацией "Энергия" (предприятие Роскосмоса) и имеющейся в распоряжении РИА Новости.

Летать к МКС по быстрой шестичасовой схеме вместо двухсуточной корабли "Прогресс" стали с 2012 года. А с 2018 года они перешли на сверхбыструю трехчасовую схему. Обе схемы - шестичасовая и трехчасовая - после отработки на "Прогрессах" были внедрены на пилотируемых кораблях "Союз" - соответственно в 2013 и 2020 годах, пишет агентство.

В наступившем году планируются запуски кораблей "Союз МС-18" (9 апреля), "Союз МС-19" (5 октября) и "Союа МС-20" (8 декабря). Из графика следует, что все они будут добираться до станции за три часа.

В ноябре Роскосмос сообщил, что на "Союзе МС-18" на МКС полетит первый полностью российский экипаж, состоящий из космонавтов Олега Новицкого, Петра Дуброва и Сергея Корсакова. Однако в декабре источники РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщили, что США через частную компанию Axiom Space могут купить место на "Союзе МС-18" для полета астронавта НАСА Марка Ванде Хая на МКС. В случае заключения договора Ванде Хай заменит Корсакова в экипаже.

Ожидается, что на "Союзе МС-19" на станцию отправятся космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета - актриса и, возможно, режиссер или оператор - для съемки анонсированного Первым каналом и Роскосмосом первого художественного фильма в космосе под рабочим названием "Вызов".

На "Союзе МС-20" вместе с космонавтом (возможно, Александром Мисуркиным) на МКС полетят два космических туриста, имена которых в компании - операторе космического туризма Space Adventures обещали назвать в начале 2021 года.

Орбита Международной космической станции будет скорректирована 21 января при помощи двигателей грузового корабля #ПрогрессМС14 🚀



Они будут включены в 19.14 мск и проработают 418,5 с. В результате средняя высота орбиты МКС должна увеличиться на 1,2 км и составить 419,77 км pic.twitter.com/MMdhUq0D8S — РОСКОСМОС (@roscosmos) January 12, 2021

​Эрдоган зарегистрировался в Telegram

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отказался от использования WhatsApp и зарегистрировался в мессенджерах Тelegram и BIP, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение администрации турецкого лидера.

"Наш президент @RTErdogan теперь в BIP и Telegram", – отмечалось в первом сообщении в мессенджере.

За три с половиной часа канал Эрдогана набрал более 50 тысяч подписчиков. А к 7 утра преодолел отметку в 150 тысяч.

Ранее разработчики WhatsApp обновили пользовательское соглашение, в ответ на это турецкие пользователи, включая высокопоставленных чиновников, начали массово покидать WhatsApp и переходить в альтернативные мессенджеры.

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