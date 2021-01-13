МИД РФ: ограничение прав журналистов становится все более частым явлением

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) России расценивает агрессивные действия стран Балтии по отношению к журналистам, сотрудничающим со Sputnik и Baltnews, как попрание свободы СМИ и выражения мнений. Россия последовательно и твердо отстаивает основополагающие принципы в сфере свободы выражения мнения, включая свободу массовой информации и свободный доступ к информации.
Об этом МИД РФ заявил на своей официальной странице в контексте Дня российской печати.
Ситуация в Прибалтике
В министерстве обратили внимание на многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах.
Так, в 2019 году в Литве парламентарии призвали заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва, а главный редактор информагентства Марат Касем был задержан и выдворен из страны на пять лет.
Также с 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования прекратили работу сотрудники Sputnik Эстония.
Не менее тяжелая ситуация в Латвии: заблокирована ретрансляция семи каналов группы RT, закрыт "Первый балтийский канал", а 3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.
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Обращение к европейским странам
Как подчеркнули в МИД, 24 декабря 2020 года депутаты Государственной думы обратились к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвией взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства.
"Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских цифровых платформ в отношении отечественных СМИ. Массовые блокировки и удаление российского контента в последние месяцы приобрели системный характер и представляют собой настоящую неприкрытую цензуру", - полагают в министерстве.
В МИД выразили намерение и впредь поднимать эти проблемные вопросы на международных площадках, не оставляя надежду, что принципы истинной демократии и свободы слова возобладают.
Тревожные тенденции
Как полагают в МИД РФ, на Западе основной тенденцией становится усиление регулирования и фактическая зачистка от источников информации, представляющих альтернативную точку зрения.
"Приходится констатировать, что ограничение прав журналистов становится все более распространенным явлением, а отдельные страны создали настоящие государственные механизмы давления на "неугодных" представителей СМИ", - говорится в сообщении.
Как отметили в ведомстве, Россия категорически возражает против подобных практик и настаивает на неукоснительном соблюдении универсальных принципов свободы СМИ.
Помимо этого, в МИД выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью журналистов на Украине.
"Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации", - уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В этом контексте в МИД напомнили, что "до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других".
По мнению представителей МИД, журналисты на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, которое происходит с фактической подачи официального Киева, давно вставшего на путь репрессий в отношении СМИ, журналистов и подавления инакомыслия.
День российской печати
К началу ХХ века в России выходило уже 916 газет и 1351 журнал. В 1904 году в стране создается Санкт-Петербургское телеграфное агентство (исторический предшественник ИТАР-ТАСС). С каждым десятилетием количество печатных изданий увеличивалось: в 1989 году в России выходило 5295 журналов и 8532 газеты, а в 2020 году – 42 тысячи 861 периодическое печатное издание.
Профессия журналиста в России всегда занимала особое место. Оперативность подачи информации и глубокий анализ событий - эти качества присущи и современным работникам прессы РФ, которая продолжает лучшие традиции более чем 300-летней истории российской журналистики.
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