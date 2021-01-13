МИД РФ: ограничение прав журналистов становится все более частым явлением

Внешнеполитическое ведомство поздравило журналистов с Днем российской печати и выразило обеспокоенность ограничением прав российских и русскоязычных представителей СМИ.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Министерство иностранных дел (МИД) России расценивает агрессивные действия стран Балтии по отношению к журналистам, сотрудничающим со Sputnik и Baltnews, как попрание свободы СМИ и выражения мнений. Россия последовательно и твердо отстаивает основополагающие принципы в сфере свободы выражения мнения, включая свободу массовой информации и свободный доступ к информации.

Об этом МИД РФ заявил на своей официальной странице в контексте Дня российской печати.

Ситуация в Прибалтике

В министерстве обратили внимание на многочисленные нарушения прав журналистов в прибалтийских странах.

Так, в 2019 году в Литве парламентарии призвали заблокировать доступ к сайту Sputnik Литва, а главный редактор информагентства Марат Касем был задержан и выдворен из страны на пять лет.

Также с 1 января 2020 года под угрозой уголовного преследования прекратили работу сотрудники Sputnik Эстония.

Не менее тяжелая ситуация в Латвии: заблокирована ретрансляция семи каналов группы RT, закрыт "Первый балтийский канал", а 3 декабря 2020 года Служба государственной безопасности Латвии задержала семерых сотрудников информационных порталов Sputnik Латвия и Baltnews.

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Обращение к европейским странам

Как подчеркнули в МИД, 24 декабря 2020 года депутаты Государственной думы обратились к парламентам европейских государств с призывом осудить грубые нарушения Латвией взятых на себя международных обязательств по соблюдению свободы слова, а также поддержать свободную работу средств массовой информации, выступить против использования силовых методов и цензуры как инструментов политической борьбы и информационного противоборства.

"Разделяем обеспокоенность произволом мировых, в первую очередь американских цифровых платформ в отношении отечественных СМИ. Массовые блокировки и удаление российского контента в последние месяцы приобрели системный характер и представляют собой настоящую неприкрытую цензуру", - полагают в министерстве.

Там отметили, что в МИД РФ видят "в дискриминационных действиях монополистов рынка социальных сетей абсолютно четкий политический подтекст, нацеленный на реализацию внешнеполитической установки американского правительства на вытеснение из глобального эфира тех источников информации, которые представляют альтернативный взгляд на события в мире и составляют информационную конкуренцию для западного медийного мейнстрима".

В МИД выразили намерение и впредь поднимать эти проблемные вопросы на международных площадках, не оставляя надежду, что принципы истинной демократии и свободы слова возобладают.

Тревожные тенденции

Как полагают в МИД РФ, на Западе основной тенденцией становится усиление регулирования и фактическая зачистка от источников информации, представляющих альтернативную точку зрения.

"Приходится констатировать, что ограничение прав журналистов становится все более распространенным явлением, а отдельные страны создали настоящие государственные механизмы давления на "неугодных" представителей СМИ", - говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, Россия категорически возражает против подобных практик и настаивает на неукоснительном соблюдении универсальных принципов свободы СМИ.

Помимо этого, в МИД выразили серьезную обеспокоенность ситуацией с безопасностью журналистов на Украине.

"Россия неоднократно обращала внимание международного сообщества на опасные тенденции, которые выливаются как в неприкрытую цензуру, так и в грубейшие нарушения прав журналистов вплоть до их физической ликвидации", - уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В этом контексте в МИД напомнили, что "до сих пор отсутствует какой-либо прогресс в следствии по убийствам журналистов Анатолия Кляна, Антона Волошина, Игоря Корнелюка, Андрея Стенина, Андреа Роккелли, Олеся Бузины, Сергея Долгова, Вячеслава Веремия, Павла Шеремета и других".

По мнению представителей МИД, журналисты на Украине продолжают подвергаться физическому насилию, которое происходит с фактической подачи официального Киева, давно вставшего на путь репрессий в отношении СМИ, журналистов и подавления инакомыслия.

День российской печати

Праздник приурочен к дате выхода первой российской печатной газеты "Ведомости": первый номер вышел в свет 13 января 1703 года и носил название "Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и во иных окрестных странах".

К началу ХХ века в России выходило уже 916 газет и 1351 журнал. В 1904 году в стране создается Санкт-Петербургское телеграфное агентство (исторический предшественник ИТАР-ТАСС). С каждым десятилетием количество печатных изданий увеличивалось: в 1989 году в России выходило 5295 журналов и 8532 газеты, а в 2020 году – 42 тысячи 861 периодическое печатное издание.

Профессия журналиста в России всегда занимала особое место. Оперативность подачи информации и глубокий анализ событий - эти качества присущи и современным работникам прессы РФ, которая продолжает лучшие традиции более чем 300-летней истории российской журналистики.

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