Подействуют ли вакцины на новые штаммы коронавируса – что говорят эксперты

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Прививка от COVID будет действовать на все штаммы коронавируса. Такого мнения придерживается специалист в области эпидемиологии Алла Токарчук.
"Думаю, что будет много таких штаммов, пока мир достигнет коллективного иммунитета. Бояться их (штаммов – ред.) не нужно, потому что вакцины разрабатывали на те участки вируса, которые остаются неизменными", – заявила Токарчук в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
"Не думаю, что вирус исчезнет, но у людей будет иммунитет от него. Если вакцины будут хорошими, доказав за год, что они дают реально стойкий иммунитет, скорее всего, будем периодически делать прививки и не будем болеть. Если иммунитет на два года, то раз в два года, а если на год, то, как и в случае с сезонным гриппом, мы будем каждый год делать прививку от коронавируса", – отметила специалист.
Она обратила внимание, что вакцин от коронавируса не так много.
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"Примерно только 10 вакцин находятся во второй-третьей фазе. Первые три вышли, а когда остальные… Видела, что еще две на подходе. То есть в этой ситуации это не так много, как нам кажется. Во-первых, разные технологии, во-вторых, сложности логистики. И мы видим, что даже в больших странах вакцины пока не хватает", – уточнила Токарчук.
Как считает эксперт, большие государства очень хорошо понимают, что если они будут вакцинировать своих граждан, а жителей малых стран - нет, то, соответственно, это не значит, что мир победит коронавирус.
"COVID-19 с этого и начинался, что он из одной страны перешел в другую и распространился по всему миру. Думаю, что они понимают это и будут стремиться обеспечить бедные страны вакциной. Другой вопрос, какими вакцинами нас будут обеспечивать и когда. Потому что на сегодняшний день пока препаратов не хватает даже богатым странам", – отметила собеседница.
Ранее в Минздраве Молдовы представили план иммунизации населения республики, отметив, что прививки могут начать делать в стране уже в феврале этого года.
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"Очень радует, что появился план вакцинации, потому что есть какая-то дорожная карта, маршрут, по которому будем следовать", – сказала Токарчук.
По ее словам, важно, чтобы в Молдове начали как можно быстрее делать прививки от коронавируса в таком ключе, как и объявил Минздрав, – добровольно, бесплатно и в первую очередь врачам. "Это очень важно", – заключила Токарчук.
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