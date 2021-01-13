В ЕС запускают первый этап процесса сертификации российской вакцины "Спутник V"

Научная консультация, которая станет начальной фазой получения разрешения на применение препарата против коронавируса, запланирована на 19 января.

КИШИНЕВ, 12 янв - Sputnik. Переговоры лекарственного регулятора ЕС и разработчика вакцины продолжаются, однако для одобрения препарата необходимо пройти несколько этапов.

Уже 19 января пройдет первый этап получения разрешения на экстренное применение российской вакцины "Спутник V" в Евросоюзе, сообщает РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев рассказал, что первоначально речь идет о научной консультации.

"Первый этап в рамках получения разрешения на экстренное применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Евросоюзе запланирован на 19 января. Речь идет о так называемой научной консультации (scientific review). Заявка на получение разрешения на экстренное применение (EUА, emergency use authorization) вакцины "Спутник V" была подана РФПИ 22 декабря", – пояснил он.

Ранее представитель Еврокомиссии подтвердил, что сейчас активно ведутся переговоры лекарственного регулятора ЕС и разработчика "Спутник V", однако заявка для выхода на рынок пока не поступала.

Европейское агентство EMA описала процедуру, которую необходимо соблюсти для одобрения вакцины на рынке ЕС. В первую очередь компания-разработчик должна провести предварительные обсуждения и подать заявку в ЕМА для авторизации на рынке. Затем специальный комитет по лекарственным препаратам для человека (The Committee for Human Medicinal Products, СНМР) оценит предоставленные научные данные, чтобы удостовериться, что преимущества данной вакцины перевешивают связанные с ней риски. На заключительном этапе комитет проводит заседание, на котором дает рекомендацию по одобрению вакцины в Евросоюзе. Окончательное решение на основе выводов EMA затем принимает Еврокомиссия, после чего страны Евросоюза уже могут начинать закупки препарата.

"Спутник V" – первая в мире зарегистрированная вакцина для профилактики COVID-19, разработанная НИЦЭМ им. Н. Ф. Гамалеи. Она создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Минздрав РФ зарегистрировал вакцину в середине августа 2020 года. Она предполагает введение двух компонентов препарата с промежутком в три недели.

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