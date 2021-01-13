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Вакцинация от COVID-19.

Массовая вакцинация россиян начнется со следующей недели: поручение Путина

© Sputnik / Pavel Bednyakov
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (337)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210113/33230840/massovaya-vaktsinatsiya-rossiyan--nachinaetsya-so-sleduyuschey-nedeli-poruchenie-putina.html

Гражданская иммунизация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников.

КИШИНЕВ, 13 янв — Sputnik. Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации всех россиян от коронавируса.
Глава государства распорядился подготовить соответствующую инфраструктуру.

Гражданская вакцинация от коронавируса стартовала в России в начале декабря. Сейчас можно привиться препаратом "Спутник V", созданным Центром имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека.

Вакцинация
© Sputnik / Виталий Белоусов
План вакцинации в Молдове: что заявили в правительстве
Сделать прививку могут люди в возрасте от 18 лет, если у них нет хронических заболеваний из списка противопоказаний, а также если они в последние 30 дней не болели ОРВИ. Беременным и кормящим грудью женщинам вакцинация противопоказана.

В первую очередь начали прививать граждан из основных групп риска: врачей, учителей, соцработников, затем к ним добавились сотрудники МФЦ, учреждений культуры, предприятий торговли и сферы услуг, транспорта и энергетики, промышленности и СМИ, работники строительного комплекса, волонтеры, студенты, сотрудники банковского и финансового секторов, органов власти и бюджетных учреждений.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (337)

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