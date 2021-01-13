Главарей мафии судят с небывалыми предосторожностями: процесс идет в бункере

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. Крупнейший в Италии за последние годы судебный процесс над членами нескольких опасных организованных преступных группировок начался в среду в южном городе Ламеция-Терме (область Калабрия).

В специально оборудованном по этому случаю бункере площадью около 3 тысяч квадратных метров перед судьями предстанут более 300 членов различных мафиозных кланов, действующих на юге Италии. Большинство из них относится к могущественной преступной организации ндрангета, исторической вотчиной которой является Калабрия. Однако за последние десятилетия этот гангстерский синдикат распространил свое влияние практически на всю национальную территорию и уже давно вышел за пределы страны. Кроме того, на скамье подсудимых в Ламеция-Терме оказались также представители сицилийской "Коза ностра" и нескольких мафиозных группировок из области Апулия.

В ходе этого суда, который местная пресса уже окрестила "макси-процессом", показания дадут многие очевидцы преступлений ндрангеты, в том числе пять ключевых свидетелей со стороны гособвинения, а также 58 мафиози, вступивших на путь сотрудничества со следствием. Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, некоторые подсудимые примут участие в процессе по видеосвязи, а те, кого доставят непосредственно в бункер, будут соблюдать социальную дистанцию и использовать медицинские маски.

Началу процесса предшествовала масштабная работа следственных органов Италии, которым за последние пять лет удалось найти и арестовать многих матерых мафиози, долгое время скрывавшихся от правосудия, в том числе в Германии, Швейцарии и Болгарии. Перед судом предстанут также некоторые бывшие госслужащие, полицейские и предприниматели, которые обвиняются в пособничестве ндрангете.

Один из главных организаторов "макси-процесса", главный прокурор провинции Катандзаро Никола Граттери подчеркнул, что пришло время рассказать обществу правду о настоящем лице современной ндрангеты. "Все должны понять, что такое сейчас калабрийская мафия. Это уже не организация пастухов, некогда занимавшаяся похищением людей. Это крупный криминальный холдинг, для противодействия которому требуется политическая воля, в том числе для внесения изменений в уголовный кодекс", - заявил он.

Прибывший в среду в Ламеция-Терме председатель парламентской комиссии по борьбе с мафией Никола Морра назвал начавшийся суд "важнейшим процессом не только над ндрангетой, но и над "белыми воротничками". "Сегодня мафия действует в тишине… Она плетет отношения с властью и поэтому становится еще сильнее", – подчеркнул политик.

Суд в Ламеция-Терме станет крупнейшей операцией итальянской юстиции в отношении мафии со времен исторического "макси-процесса" в Палермо, который продолжался с 1986 по 1992 год. Инициатором того судебного процесса над главарями "Коза ностра" был знаменитый следователь Джованни Фальконе, убитый мафией в мае 1992 года.

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