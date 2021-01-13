Путин и Эрдоган обсудили урегулирование в Карабахе и производство вакцин

Глава турецкого государства выразил поддержку миротворческих усилий России на Северном Кавказе и высказался за продолжение координации действий обеих стран.

КИШИНЕВ, 13 янв – Sputnik. В среду президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган по телефону обсудили главные вопросы, касающиеся сотрудничества двух стран.

В числе главных тем – урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, в котором Россия и Турция выступают посредниками, передает РИА Новости.

Путин проинформировал турецкого коллегу об итогах своих переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном, во время которых обсуждался ход реализации заявления по Нагорному Карабаху от 9 ноября 2020 года.

В ходе разговора Путин подчеркнул, что одним из главных результатов переговоров стало подтверждение Азербайджаном и Арменией "настроя на нормализацию отношений, готовности к практическому взаимодействию в налаживании мирной жизни, разблокировании хозяйственных и транспортных связей".

Эрдоган в свою очередь выразил поддержку усилий России и высказался за продолжение координации действий обеих стран, в том числе в интересах экономического развития Нагорного Карабаха и продвижения взаимовыгодных проектов.

"Отдельно затронуты некоторые аспекты формирования российско-турецкого Центра по контролю за прекращением огня и всех военных действий в зоне конфликта", – сообщает пресс-служба Кремля.

Еще одним предметом рассмотрения лидеров России и Турции стала проблематика борьбы с пандемией COVID, а также реализация совместных планов по производству и применению вакцин.

"При обсуждении двусторонней повестки дня особое внимание уделено задачам увеличения объемов взаимного товарооборота, расширения сотрудничества на ключевых направлениях, а также проблематике борьбы с пандемией коронавируса, включая реализацию планов по совместному производству и применению вакцин", – говорится в заявлении пресс-службы.

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