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Музей буквы Ё.

Если иностранное слово созвучно нецензурному русскому: что говорит Роскомнадзор

© Sputnik / Сергей Пятаков
Общество
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Sputnik Молдова
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Появление в прессе такого рода транскрипций на кириллицу можно расценивать как нарушение правил благопристойности, но в то же время в них просматриваются признаки кликбейта.

КИШИНЕВ, 13 янв - Sputnik. Роскомнадзор обратился к СМИ с просьбой аккуратно подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и названий с учетом восприятия их аудиторией.

Ранее саратовское информагентство "Свободные новости" отредактировало комментарий пользователя, написавшего на русском языке название мексиканского города Ojuelos de Jalisco, в связи с требованием Роскомнадзора, усмотревшего в этом комментарии признаки мата, сообщила РИА Новости шеф-редактор издания Мария Алексашина.

"Написание или произношение иностранных имен, фамилий, географических названий, которые на русском языке созвучны нецензурным словам, зачастую становится элементом привлечения повышенного внимания к материалам СМИ", - отметил Роскомнадзор в обращении к СМИ.

При этом, как подчеркнули в ведомстве, написание иностранных имен, фамилий, географических названий не подпадает под действие нормы закона "О средствах массовой информации", запрещающей использование в СМИ ненормативной лексики.

Девушка ругается
© CC0 / Pixabay / RobinHiggins
В каких городах России чаще всего ругаются матом

"Вместе с тем выбор варианта буквального написания или произношения подобных слов всегда остается за редакцией средства массовой информации и отражает уровень культуры и профессионализма журналистов и главных редакторов СМИ. Роскомнадзор обращается ко всем средствам массовой информации с просьбой подходить к транскрибированию неблагозвучных иностранных фамилий, имен и географических названий с позиции высоких профессиональных стандартов и с учетом восприятия аудиторией, особенно детской и подростковой", - отмечается в сообщении.

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