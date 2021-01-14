Пока все спали: импичмент 2.0, ВОЗ в Китае, безопасный TikTok и небо-изумруд

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, решение поддержали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против высказались 197.

Импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку "тяжкие преступления и проступки", пишет РИА Новости .Таким образом, Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.

Теперь дело Трампа будет передано на рассмотрение сената - он под руководством председателя Верховного суда проведет процесс и проголосует, признать ли президента виновным и тем самым отрешить его от должности или нет. Чтобы принять это решение, нужно 2/3 голосов.

Однако до 19 января верхняя палата находится на каникулах. Лидер республиканского большинства заявил, что к 20 января (когда и так истекает президентский мандат Трампа) решения не будет. Специалисты по конституционному праву задаются вопросом: может ли сенат вынести Трампу вердикт уже после его ухода. Если сенат проголосует против, демократы хотят также простым большинством запретить Трампу баллотироваться снова в 2024 году.

После объявления импичмента Дональд Трамп выступил с заявлением. Он осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал сам импичмент.

Он призвал всех американцев объединиться, "преодолев страсти момента", и заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова, имея в виду блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. "Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", - сказал Трамп. Он сообщил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов", и пообещал, что виновные в недавних беспорядках в Капитолии будут привлечены к ответственности.

До настоящего времени палата представителей лишь трижды объявляла импичмент: Джонсону в 1868 году, Клинтону в 1998 году и Трампу в 2019-м.

В Ухань прибыла международная группа экспертов ВОЗ

Она займется выяснением происхождения COVID-19. Ранее власти Китая сообщили, что эксперты Всемирной организации здравоохранения прибудут в Ухань из Сингапура и будут помещены на карантин, который в Поднебесной длится минимум две недели.

Экспертов у здания аэропорта встретили кареты скорой помощи и сотрудники в защитных костюмах.

Как передает РИА Новости, в состав группы вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

TikTok озаботился защитой детей

Все аккаунты детей, которым не исполнилось 16 лет, в приложении станут приватными по умолчанию. Комментировать видео в них смогут только одобренные подписчики, пишет Sputnik Беларусь. Так, популярное среди подростков приложение планирует сделать пребывание детей на платформе более безопасным.

"Таким образом, платформа стремится предоставить молодым пользователям возможность делать осознанный выбор в отношении того, каким именно контентом и с кем они хотят делиться, а также самостоятельно определять степень конфиденциальности в приложении", – поясняется в сообщении компании.

Комментировать видео в аккаунтах пользователей младше шестнадцати лет смогут только одобренные подписчики. Кроме того, параметр "Предлагать вашу учетную запись другим" по умолчанию будет отключен для пользователей в возрасте 13-15 лет. Сторонние пользователи не смогут загружать на свои устройства созданные юными "тиктокерами" видео.

Пользователи 16-17 лет также могут запретить другим "тиктокерам" скачивать их видео, причем такой запрет будет установлен по умолчанию. Но при желании его можно отменить.

Небо в изумрудах

В Мурманской области наблюдалось северное сияние: снимки этого удивительного явления нереально красивы - настолько, что вызывают сомнения в своей подлинности.

Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Любоваться этим явлением можно бесконечно.

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