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Дональд Трамп

Пока все спали: импичмент 2.0, ВОЗ в Китае, безопасный TikTok и небо-изумруд

© AP Photo / Brynn Anderson
Общество
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210114/33232186/poka-vse-spali-impichment-20-who-v-china-bezopasnyy-tiktok-i-nebo-izumrud.html

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КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу, решение поддержали 232 конгрессмена, в том числе десять республиканцев, против высказались 197.


Импичмент объявлен по единственной статье - подстрекательство к мятежу. В резолюции говорится, что действия главы государства подпадают под конституционную формулировку "тяжкие преступления и проступки", пишет РИА Новости.Таким образом, Трамп стал первым в истории США президентом, которому нижняя палата дважды вынесла импичмент.  

Теперь дело Трампа будет передано на рассмотрение сената - он под руководством председателя Верховного суда проведет процесс и проголосует, признать ли президента виновным и тем самым отрешить его от должности или нет. Чтобы принять это решение, нужно 2/3 голосов.

Дональд Трамп.
© REUTERS / JIM BOURG
Перспектива импичмента: около ста конгрессменов – за отрешение Трампа от власти

Однако до 19 января верхняя палата находится на каникулах. Лидер республиканского большинства заявил, что к 20 января (когда и так истекает президентский мандат Трампа) решения не будет. Специалисты по конституционному праву задаются вопросом: может ли сенат вынести Трампу вердикт уже после его ухода. Если сенат проголосует против, демократы хотят также простым большинством запретить Трампу  баллотироваться снова в 2024 году.

После объявления импичмента Дональд Трамп выступил с заявлением. Он осудил насилие и призвал к примирению, но никак не прокомментировал сам импичмент.

Он призвал всех американцев объединиться, "преодолев страсти момента", и заявил о беспрецедентных нападках на свободу слова, имея в виду блокировки своих аккаунтов в социальных сетях. "Это напряженные и сложные времена. Попытки цензурировать, "отменять" и вносить в черные списки наших сограждан неправильны и опасны", - сказал Трамп. Он сообщил, что "тысячи" бойцов Национальной гвардии прибывают в Вашингтон, чтобы обеспечить "безопасную передачу власти без каких-либо инцидентов", и пообещал, что виновные в недавних беспорядках в Капитолии будут привлечены к ответственности.

До настоящего времени палата представителей лишь трижды объявляла импичмент: Джонсону в 1868 году, Клинтону в 1998 году и Трампу в 2019-м.

В Ухань прибыла международная группа экспертов ВОЗ 

Она займется выяснением происхождения COVID-19. Ранее власти Китая сообщили, что эксперты Всемирной организации здравоохранения прибудут в Ухань из Сингапура и будут помещены на карантин, который в Поднебесной длится минимум две недели.

Экспертов у здания аэропорта встретили  кареты скорой помощи и сотрудники в защитных костюмах.

Как передает РИА Новости, в состав группы вошли представители Японии, Катара, США, Германии, Вьетнама, Австралии, Нидерландов, Великобритании и Дании.

От России в группе участвует заместитель директора по научной работе Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Владимир Дедков.

TikTok озаботился защитой детей

Все аккаунты детей, которым не исполнилось 16 лет, в приложении станут приватными по умолчанию. Комментировать видео в них смогут только одобренные подписчики, пишет Sputnik Беларусь. Так, популярное среди подростков приложение планирует сделать пребывание детей на платформе более безопасным.

© Depositphotos / Josekube
Подростки едва не сломали крыло самолета-памятника ради видео на TikTok

"Таким образом, платформа стремится предоставить молодым пользователям возможность делать осознанный выбор в отношении того, каким именно контентом и с кем они хотят делиться, а также самостоятельно определять степень конфиденциальности в приложении", – поясняется в сообщении компании.

Комментировать видео в аккаунтах пользователей младше шестнадцати лет смогут только одобренные подписчики. Кроме того, параметр "Предлагать вашу учетную запись другим" по умолчанию будет отключен для пользователей в возрасте 13-15 лет. Сторонние пользователи не смогут загружать на свои устройства созданные юными "тиктокерами" видео. 

Пользователи 16-17 лет также могут запретить другим "тиктокерам" скачивать их видео, причем такой запрет будет установлен по умолчанию. Но при желании его можно отменить. 

Небо в изумрудах

В Мурманской области наблюдалось северное сияние: снимки этого удивительного явления нереально красивы - настолько, что вызывают сомнения в своей подлинности.

Солнце выбрасывает заряженные частицы, именно они вызывают свечение в верхних слоях атмосферы Земли. Любоваться этим явлением можно бесконечно.  

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