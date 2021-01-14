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Массовое тестирование на COVID-19 в Китае

Что будет дальше: ученые составили прогноз по COVID-19 на ближайшие 10 лет

© AFP 2020 / Greg Baker
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (340)
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https://ru.sputnik.md/world_society/20210114/33235436/chto-budet-dalshe-uchenye-sostavili-prognoz-po-covid-19-na-blizhayshie-desyat-let.html

Ученые проанализировали четыре известных коронавируса человека и попытались спрогнозировать дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в мире.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Американские специалисты полагают, что со временем коронавирус SARS-CoV-2 приобретет эндемический характер, а иммунитет от заболевания, перенесенного в детстве в легкой форме, сохранится на всю жизнь.

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© Sputnik / Evgeny Biyatov
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Результаты своих изысканий ученые опубликовали в журнале Science, сообщает РИА Новости. Они предполагают, что когда SARS-CoV-2 станет эндемическим, то есть будет находиться на постоянном уровне среди населения, первое заражение станет происходить в возрасте от 3–5 лет. При этом заболевание будет протекать в легкой форме, с симптомами обычной простуды.

Пожилые люди также могут заболеть, но тяжелого течения болезни больше не будет, так как сформировавшиеся в детстве антитела обеспечат иммунную защиту.

В таких условиях масштабная вакцинация уже не будет необходима, так как, по мнению ученых, она может дать лишь кратковременную защиту от повторного заражения. Сейчас же важность вакцин для выработки иммунитета неоспорима.

При этом, считают авторы, вакцинацию следует отменять постепенно, сохраняя ее только для определенных возрастных групп.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (340)

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