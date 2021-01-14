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Уборочная машина на Васильевском спуске в Москве

Видео - "Димитриус" накрыл Москву: выпала пятая часть месячной нормы снега

© Sputnik / Valery Melnikov
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210114/33238020/imitrius-nakryl-moscow-vypala-pyataya-chast-mesyachnoy-normy-snega.html

Как сообщают российские синоптики, снегопады отмечаются на большей части европейской России и местами на юге страны.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Пятая часть месячной нормы осадков выпала в ночь четверга в Москве, об этом РИА Новости сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.


Накануне на столичный регион обрушился балканский циклон "Димитриус", он и принес обильные снегопады. В Москве на базовой метеостанции ВДНХ в осадкомеры попало 8 миллиметров, что составляет 19% месячной нормы.

Примерно столько же зафиксировано в Наро-Фоминске и Михайловском. А в Можайске, Кашире и Коломне - уже 9 миллиметров. 

Как отметил Тишковец, снегопад в Москве утихнет днем, выпадет еще порядка 5-8 миллиметров осадков, при влажности 91% и плотном ветре температура будет ощущаться на уровне -19 градусов. 

"В течение сегодняшнего дня столичный регион будет оставаться во власти Балканского циклона, поэтому облачно, временами снегопад и метель, выпадет еще порядка 5-8 миллиметров. Ветер северо-восточный, 5-10 метров в секунду. Температура минус 12 - минус 14 в Москве, минус 10 - минус 15 по области", - рассказал он.

Между тем из-за погодных условий пробки в российской столице уже достигли восьми баллов, сообщила пресс-служба московского департамента транспорта.

"Ночной снегопад осложнил движение до восьми баллов. Скорость автомобилей значительно снижена", - говорится в сообщении. 

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