Жизнь на "Молодежке": старые и новые ловушки Антарктиды

Вечерами смотрели кино, мечтали о вареной колбасе и пиве. От дома к дому ходили, держась за веревки, иначе уносило ветром. Главный элемент пейзажа – айсберги. Основная живность – пингвины. Четырнадцатого января 1963 года начала работу научно-исследовательская станция "Молодежная".

Это было четвертое советское поселение в Антарктиде. В 1970-х – самое крупное среди 30 из десятка стран. "Молодежка" долго считалась местной столицей: свой аэропорт, 70 домов, улицы с названиями. Электростанция и радиоузел – само собой. Вишенка на торте – баня, выложенная мрамором.

Смертельная пурга

Советская "Молодежная" славилась как лучший научный центр Антарктики. На станции составляли ледовые карты, занимались снегомерной съемкой, изучали полярное сияние и вели метеонаблюдения. Кое-что сделали первыми в мире: с 1979-го зондировали атмосферу метеорологическим лазером.

"В сезон на "Молодежке" было до тысячи человек, зимовало от 100 до 150", – рассказывает почетный полярник России Виктор Боярский.

"Работа на таких станциях – рассказывает ученый – продолжается в течение антарктического сезона – с ноября по февраль. Затем зимовка. Прибавляем "сезон" и получаем 14-15 месяцев: стандартная программа. Бывало, люди оставались на вторую зимовку. Но подобных случаев старались избегать. Зима – это июнь, июль и август: очень трудное время в Антарктиде. Даже не из-за полярной ночи – она недолгая, а потому что постоянно дуют штормовые ветра. Это неприятно. Пурга такая сильная, что очень легко улететь куда-нибудь далеко-далеко".

Как сказал Боярский, полярники скучали по вареной колбасе и пиву не потому, что их плохо кормили. Просто колбаса была только твердокопченой, чтобы выдержать длительное хранение на холоде. А пива полагалось по банке раз в 10 дней. Баловаться алкоголем в Антарктике запрещено: там это небезопасно.

Не зацикливайся!

Годами находиться в Антарктиде вредно для здоровья. Медики утверждают: если человек проведет в зоне антарктических льдов пять лет, защитные силы его организма будут напрочь уничтожены. Есть и еще один риск – психологическая нагрузка. Замечено: когда люди месяцами наблюдают монотонный пейзаж, у них притупляется чувство опасности. А это уже угроза жизни. Виктор Боярский с этим не согласен.

"Монотонный пейзаж – литературное понятие. Люди же не в пустыне находятся! Дома комфортабельные, условия отличные: живут обычно по одному, кто хочет – разводит цветы и овощи. Трижды в день встречаются в столовой. Разнообразия гораздо больше, чем кажется", – утверждает ученый.

Риск для психического здоровья все же есть, заметил Боярский. Притом на современных станциях. В отличие от старых, когда дом и работа, точки быта и питания были в разных постройках, новые возводят моноблоком. Все под одной крышей. На улицу можно не выходить. Это гарантирует безопасность. Но и обостряет чувство изоляции. Главное – не зацикливаться на нем.

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