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Эмблема на форме сотрудника полиции

В Петербурге расследуют создание "группы смерти" в одном из мессенджеров

© Sputnik / Евгений Одиноков
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210114/33240725/v-peterburge-rassleduyut-sozdanie-gruppy-smerti-v-odnom-iz-messendzherov.html

В правоохранительные органы Северной столицы России поступило обращение родителей девочек-подростков, написавших предсмертные записки и пропавших из дома.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Полиция Санкт-Петербурга начала проверку по факту создания в одном из мессенджеров так называемой "группы смерти".

суицид подростков
© Photo : dailystavropol
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"Полиция проводит проверку по факту создания так называемой "группы смерти" в одном из мессенджеров", – рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области.

В среду вечером в полицию поступило сообщение от матери 13-летней девочки. Женщина рассказала, что ее дочь не вернулась домой и заранее оставила предсмертную записку, сообщает РИА Новости.

Выяснилось, что девочка ушла вместе с двумя одноклассницами, одна из которых оставила матери такую же записку. Совместно с ФСБ полицейским удалось вовремя выявить местонахождение подростков и передать их врачам, возможную трагедию смогли предотвратить.

"Выясняя обстоятельства произошедшего, сотрудники полиции установили, что еще в конце декабря эти школьницы создали так называемую "группу смерти" в одном из мессенджеров. Там подростки активно обсуждали свои намерения покончить жизнь самоубийством", – разъяснили в ГУ МВД Петербурга.

Правоохранители отмечают, что девочки воспитывались в исключительно благополучных семьях и ранее никаких сигналов об их девиантном поведении в полицию не поступало.

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