Путин – о ситуации с новыми штаммами коронавируса

По убеждению главы российского государства, в регионах должны работать на опережение и быть готовыми к любому изменению в ходе развития эпидемии.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом", – заявил Путин.

Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей.

"Но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - обратился президент к главе Удмуртии.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova