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Путин – о ситуации с новыми штаммами коронавируса

Пресс-служба мэра и правительства Москвы
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (342)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210114/33243200/putin--o-situatsii-s-novymi-shtammami-koronavirusa.html

По убеждению главы российского государства, в регионах должны работать на опережение и быть готовыми к любому изменению в ходе развития эпидемии.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Пока невозможно предсказать, как будет развиваться ситуация с новыми штаммами коронавируса, необходимо сохранять и грамотно управлять коечным фондом, заявил президент России Владимир Путин на встрече с главой Удмуртии Александром Бречаловым.

Тестирование. Архивное фото
© Sputnik / Evgeniy Epanchintsev
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В беседе, которая прошла по видеосвязи, президент и руководитель региона отдельно обсудили ситуацию с распространением COVID-19 и меры борьбы с вирусом. Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля.

"С коллегами из соседних регионов тоже прошу вас быть в контакте, потому что как будет развиваться ситуация в ближайшее время с этими новыми штаммами и так далее, мы пока на 100% предугадать, предусмотреть не можем. Поэтому нужно коечным фондом в рамках региона очень грамотно, тонко управлять и своевременно принимать решения так, чтобы не было перегрузки в одном месте и недозагрузки в другом", – заявил Путин.

Он отметил, что эти койки должны быть ближе к местам жительства людей.

"Но у вас в регионе, в Поволжье, все рядышком, поэтому просто с коллегами нужно быть в постоянном контакте. Обязательно это сделайте", - обратился президент к главе Удмуртии.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (342)

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