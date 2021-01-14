"Если завтра – война": видеопроект Минобороны Швеции

Оборонное ведомство выпустило настоящий сериал на тему гипотетической военной угрозы со стороны государства, которое с этим скандинавским королевством даже не граничит.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Министерство обороны Швеции опубликовало несколько роликов под общим названием "Когда начнется война", в которых показало Россию потенциальным противником в будущих вооруженных конфликтах. Видеозаписи опубликованы в ютубе ведомства.

Ведомство вложило немалые деньги в производство пяти роликов о потенциальной войне: "Неопределенное будущее", "Серая зона", "Поле битвы будущего", "Всеобщая защита" и "Что стоит защищать?".

Авторы обратили внимание на проблему глобального потепления. Ее основным последствием будет рост интереса к Арктике и в частности Северному Ледовитому океану. Это приведет к борьбе ведущих держав за его возможности как транспортного коридора и источника природных ресурсов.

Военные считают, что описанный конфликт затронет и Швецию, хотя королевство не имеет выхода в Северный Ледовитый океан.

В качестве противоборствующих сторон шведские военные назвали США, которые, по их мнению, должны стать союзником Стокгольма в этом потенциальном конфликте. Другая сторона — Россия и Китай.

При этом в роликах это не утверждается напрямую: вместо этого используются отсылки к советско-американскому противостоянию, а также другие косвенные подсказки.

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