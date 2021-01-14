Млечный путь, полярное сияние и рассвет на Земле: снято с борта МКС – видео

Все кадры автор сопроводил собственным комментарием, разъясняя по ходу дела физическую суть многих явлений.

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Российский космонавт Сергей Кудь-Сверчков снял с борта МКС настоящий "орбитальный репортаж".

"Мы начнем полет над Тихим океаном, пролетим над городами США и Канады, а затем встретим рассвет над северной Атлантикой", — написал он в инстаграме.

Кудь-Сверчков рассказал, что даже ночью с борта станции можно отчетливо увидеть океан, облака и ночные города благодаря свету Луны.

Космонавт объяснил, что оранжевый ореол над Землей — это ее собственное свечение — лимб, который практически не заметно с поверхности планеты, но хорошо видно с МКС.

"Из-за горизонта выплывает Млечный Путь — галактика, в которой мы живем", — пояснил Кудь-Сверчков.

Ближе к полярным широтам появляется овал северного сияния. Яркий зеленый свет — это свечение атомарного кислорода на высоте 80-150 километров. Темно-красный ореол над ним возникает из-за свечения молекулярного азота и атомарного кислорода на высотах 150-400 километров — почти на уровне полета станции, объяснил космонавт.

При подлете к границе дня и ночи только появившийся солнечный свет рассеивается атомами азота и создает ярко-голубую полоску на горизонте.

Летящие объекты в правой части кадра перед рассветом — это спутники, ставшие заметными из-за отражения солнечного света.

"Хотя уфологи, я уверен, немедленно найдут этому другое объяснение", — пошутил Кудь-Сверчков.

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