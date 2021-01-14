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Соцсети.

"Походит на ядерный взрыв": в МИД РФ высказались о блокировке Трампа в соцсетях

© Sputnik / Наталья Селиверстова
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210114/33249498/pokhodit-na-yadernyy-vzryv-v-mid-rf-vyskazalis-o-blokirovke-akkauntov-trumpa.html

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства прокомментировала ситуацию с аккаунтами действующего президента США.

КИШИНЕВ, 14 янв – Sputnik. Мария Захарова сравнила блокировку персональных страниц Дональда Трампа в соцсетях  с "ядерным взрывом" в киберсреде, когда не так страшны разрушения, как последствия.

Postare oficială a Twitter - suspendarea contului lui Donald Trump
© Screenshot / Twitter / Twitter Inc
Официальное сообщение Twitter о блокировании акаунта Трампа.

После штурма Капитолия в Вашингтоне шестого января, крупнейшие соцсети, такие как Twitter, Facebook и YouTube, заявили о бессрочном замораживании аккаунтов уходящего хозяина Белого дома, обвинив его в подстрекательстве к насилию. За ними последовали другие, менее известные интернет-ресурсы. Захарова подчеркивает, что при этом они не руководствовались никакими объективными данными или заключениями.

Участники акции протеста сторонников действующего президента США Дональда Трампа у здания конгресса в Вашингтоне
© REUTERS / Shannon Stapleton
Станут ли расколотые США опаснее для внешнего мира?

"На днях все крупнейшие американские платформы соцсетей заблокировали аккаунты президента США. И для этого им не понадобилось ни решение суда, ни мнение хоть какой-то профильной структуры по этике. Просто взяли и отключили многомиллионные официальные аккаунты от аудитории", – напомнила Захарова.

Официальный представитель российского МИД считает, что таким образом был нанесен удар по декларируемым западным обществом демократическим ценностям, а решение о блокировке главы государства американскими интернет-платформами она сравнила с ядерным взрывом.

"Решение американских интернет-платформ о блокировке главы государства можно сравнить с ядерным взрывом в киберсреде: не столь страшны разрушения, сколь последствия... одним махом железобетонный аргумент в отстаивании своих подходов получили как апологеты даркнета, так и поборники жесткой цензуры; началась перекройка медиарынка и крупнейшая цифровая миграция", – пишет Захарова.

В этой связи она в очередной раз призвала своих американских коллег "заняться своей страной", подчеркнув, что их "тревога в связи с действиями России" не означает, что проблема на самом деле в ней.

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