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Борис Грачевский.

Осиротел не только "Ералаш": не стало Бориса Грачевского

© Sputnik / Miroslav Rotari
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210114/33251596/osirotel-ne-tolko-eralash-ne-stalo-borisa-grachevskogo.html

Создателю любимого киножурнала, режиссеру, сценаристу, инициатору проекта "Социальная реклама" был 71 год

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса.

Художественный руководитель журнала Ералаш Борис Грачевский
© Sputnik / Илья Питалев
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Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина.

Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19 в больницу №52 в Москве в тяжелом состоянии в конце декабря.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.

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