Осиротел не только "Ералаш": не стало Бориса Грачевского

Создателю любимого киножурнала, режиссеру, сценаристу, инициатору проекта "Социальная реклама" был 71 год

КИШИНЕВ, 14 янв — Sputnik. Художественный руководитель юмористического журнала "Ералаш" Борис Грачевский умер от коронавируса.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на главу Общественного совета Федерации еврейских общин России Боруха Горина.

Борис Грачевский был госпитализирован с COVID-19 в больницу №52 в Москве в тяжелом состоянии в конце декабря.

Борис Грачевский — режиссер, сценарист, художественный руководитель киножурнала "Ералаш", автор фильмов "Крыша" и "Между нот, или Тантрическая симфония", а также автор проекта "Социальная реклама", создатель нескольких документальных фильмов.

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