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Работа лаборатории. Архивное фото

В России идет работа над созданием комбинированной вакцины от COVID и гриппа

© Sputnik / Григорий Сысоев
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (348)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210115/33242973/v-russia-idet-rabota-nad-sozdaniem-kombinirovannoy-vaktsiny-ot-covid-i-grippa.html

Над созданием объединенной вакцины, способной противостоять и гриппу, и коронавирусу, работает коллектив Центра имени Гамалеи.

Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак).
© Sputnik / Павел Бедняков
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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться уже к концу будущего года.

О работах по созданию уникального профилактического препарата рассказал РИА Новости директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый подчеркнул, что технология создания подобных вакцин уже отработана. На данном этапе идут работы по ее адаптации под различные варианты вируса гриппа и коронавируса.

"Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы. <...> Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", — уточнил Гинцбург.

Также о создании объединенной вакцины, способной противостоять и гриппу, и коронавирусу, ранее сообщил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" (создателя вакцины "ЭпиВАкКорона") Ринат Максютов. В начале ноября 2020 года стартовали ее первичные испытания, показавшие эффективность препарата.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (348)

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