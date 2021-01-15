В России идет работа над созданием комбинированной вакцины от COVID и гриппа

Над созданием объединенной вакцины, способной противостоять и гриппу, и коронавирусу, работает коллектив Центра имени Гамалеи.

© Sputnik / Павел Бедняков В ЕС запускают первый этап процесса сертификации российской вакцины "Спутник V" Вакцина, защищающая сразу от гриппа и коронавируса, может появиться уже к концу будущего года.

О работах по созданию уникального профилактического препарата рассказал РИА Новости директор Национального центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

Ученый подчеркнул, что технология создания подобных вакцин уже отработана. На данном этапе идут работы по ее адаптации под различные варианты вируса гриппа и коронавируса.

"Мы сейчас на тех штаммах, которые у нас есть, все отрабатываем, а потом планируем подключить актуальные штаммы. <...> Клинические испытания мы начнем все же в начале следующего года", — уточнил Гинцбург.

Также о создании объединенной вакцины, способной противостоять и гриппу, и коронавирусу, ранее сообщил генеральный директор Государственного научного центра "Вектор" (создателя вакцины "ЭпиВАкКорона") Ринат Максютов. В начале ноября 2020 года стартовали ее первичные испытания, показавшие эффективность препарата.

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