Ученые выяснили, какая привычка продлевает жизнь

Специалисты изучили, какие любимые занятия людей способны повлиять на продолжительность их жизни, и пришли к интересным выводам.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Серьезно и благотворно повлиять на продолжительность человеческой жизни может ежедневная медитация. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых, пишет РИА Новости.

Для эксперимента исследователи отобрали 202 добровольца в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.

Спустя три месяца те участники, кто занимался медитацией, сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.

Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 ниже, чем у остальных испытуемых.

Ученые считают, что ежедневная медитация реально способна снизить стресс и чувство тревоги, тем самым даря ему долголетие.

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