09:28 15 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.00
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Девушка медитирует на берегу океана

Ученые выяснили, какая привычка продлевает жизнь

© Fotolia / De Visu
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Красивая и здоровая жизнь (58)
194 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210115/33244925/uchenye-vyyasnili-kakaya-privychka-prodlevaet-zhizn.html

Специалисты изучили, какие любимые занятия людей способны повлиять на продолжительность их жизни, и пришли к интересным выводам.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Серьезно и благотворно повлиять на продолжительность человеческой жизни может ежедневная медитация. Об этом сообщает Express со ссылкой на исследование американских ученых, пишет РИА Новости.

Волшебный лес
Facebook / Живая Земля / Dimitar Karanikolov
Видео для дзен-медитации перед началом дня: лес живет своей тайной жизнью

Для эксперимента исследователи отобрали 202 добровольца в возрасте от 66 до 81 года. Половине из них было предписано каждый день садиться в удобную позу и концентрироваться на своих мыслях и дыхании в течение 15-20 минут.

Спустя три месяца те участники, кто занимался медитацией, сообщили о значительном снижении среднего показателя артериального давления. В другой группе схожего эффекта не наблюдалось.

Кроме того, у участников первой группы вероятность смерти от сердечно-сосудистых заболеваний в период исследования оценивалась на 30 ниже, чем у остальных испытуемых.

Ученые считают, что ежедневная медитация реально способна снизить стресс и чувство тревоги, тем самым даря ему долголетие.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Красивая и здоровая жизнь (58)

По теме

Медики выяснили, как женский рост влияет на долголетие
Секрет долголетия скоро может быть открыт - в этом помогут мухи
Ученые рассказали, какие продукты способствуют долголетию


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Морозы и снегопады в разных странах – фотолента
В России начнется массовая вакцинация от COVID-19.
На линии старта: в России начнется массовая вакцинация от COVID-19
ДТП на дорогах Молдовы 2020
ДТП в Молдове: сколько людей погибло в авариях

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться