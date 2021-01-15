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Землетрясение в Индонезии

Пока все спали: подземные толчки, молдавский успех и план Байдена

© REUTERS / ANTARA FOTO
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210115/33252744/poka-vse-spali-podzemnye-tolchki-shans-dlya-golubya-i-plan-biden.html

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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 произошли в Индонезии. Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати заявил, что вслед за этими землетрясениями в стране произошли не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения, передает РИА Новости.

​Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, число жертв подземных толчков составило не менее 34 человек, ранено как минимум 600. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.

​Разрушена и местная больница. По информации спасателей, под завалами остались врачи и пациенты, всего около десяти человек, идет спасательная операция.

Лучший за 10 лет результат Молдовы в биатлоне

Хорошие новости: спортсмен Павел Магазеев принес нашей стране лучший за десятилетие результат в биатлоне. Как сообщает sports.md, на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, ннатурализованный россиянин занял 33-е место в спринтерской гонке на десять километров.

Спортсмены во время тренировки, тематическое фото.
© Sputnik / Alexander Vilf
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В Оберхофе нашу страну представлял еще один натурализованный россиянин - Михаил Усов. Он финишировал 51-м. А спринт выиграл олимпийский чемпион и многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бе.

Павел Магазеев выступает за нашу страну с 2020 года, Михаил Усов - с 2018-го. В начале января сборную Молдовы по биатлону пополнили еще два российских спортсмена: Алена Иванова и Максим Макаров.

Ожидается, что российские биатлонисты смогут выступить в составе сборной Молдовы уже на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале наступившего года в словенской Поклюке.

План по восстановлению экономики США от Байдена: нужны 2 триллиона долларов

Проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, представил избранный президент США Джо Байден. На реализацию плана потребуется 1,9 триллиона долларов, пишет МИР24.

Небольшие надежды: как изменятся отношения США и России при Байдене
© Video : Ruptly/ Joe Biden campaign / us department of defense / kremlin.ru
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Примерно 400 миллиардов из этой суммы пойдет на борьбу с коронавирусом и массовую вакцинацию, около триллиона - на помощь американцам, а оставшиеся средства будут направлены в качестве помощи компаниям, наиболее пострадавшим во время пандемии.

Как сообщается, каждый налогоплательщик получит прямые выплаты в размере 1,4 тысячи долларов. Общая сумма выплат достигнет 2 000 на человека, включая чек на на  600 долларов. Его конгресс одобрил в декабре, пишет МИР24. Избранный президент также намерен увеличить размер минимальной зарплаты и объем еженедельного пособия по безработице.

Что касается американских штатов, то для них поддержка составит 350 миллиардов долларов, еще 170 миллиардов направят в качестве помощи вузам. 

Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января, по информации СМИ, на церемонии выступят певицы Lady Gaga и Дженнифер Лопес. 

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