Пока все спали: подземные толчки, молдавский успех и план Байдена

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КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 произошли в Индонезии. Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати заявил, что вслед за этими землетрясениями в стране произошли не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения, передает РИА Новости.

🇮🇩#INDONESIA | Imágenes devastadoras deja el terremoto de magnitud 6,2 que se registró en la isla de Célebes.



Hay 26 fallecidos y más de 600 heridos, informó La Agencia de Mitigación de Desastres. #earthquake #Sismo #Temblor pic.twitter.com/4vnrTehNNp — Rochex R. Robinson Bonilla (@RochexRB27) January 15, 2021

​Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, число жертв подземных толчков составило не менее 34 человек, ранено как минимум 600. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.

​Разрушена и местная больница. По информации спасателей, под завалами остались врачи и пациенты, всего около десяти человек, идет спасательная операция.

Лучший за 10 лет результат Молдовы в биатлоне

Хорошие новости: спортсмен Павел Магазеев принес нашей стране лучший за десятилетие результат в биатлоне. Как сообщает sports.md, на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, ннатурализованный россиянин занял 33-е место в спринтерской гонке на десять километров.

В Оберхофе нашу страну представлял еще один натурализованный россиянин - Михаил Усов. Он финишировал 51-м. А спринт выиграл олимпийский чемпион и многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бе.

Павел Магазеев выступает за нашу страну с 2020 года, Михаил Усов - с 2018-го. В начале января сборную Молдовы по биатлону пополнили еще два российских спортсмена: Алена Иванова и Максим Макаров.

Ожидается, что российские биатлонисты смогут выступить в составе сборной Молдовы уже на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале наступившего года в словенской Поклюке.

План по восстановлению экономики США от Байдена: нужны 2 триллиона долларов

Проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, представил избранный президент США Джо Байден. На реализацию плана потребуется 1,9 триллиона долларов, пишет МИР24.

Примерно 400 миллиардов из этой суммы пойдет на борьбу с коронавирусом и массовую вакцинацию, около триллиона - на помощь американцам, а оставшиеся средства будут направлены в качестве помощи компаниям, наиболее пострадавшим во время пандемии.

Как сообщается, каждый налогоплательщик получит прямые выплаты в размере 1,4 тысячи долларов. Общая сумма выплат достигнет 2 000 на человека, включая чек на на 600 долларов. Его конгресс одобрил в декабре, пишет МИР24. Избранный президент также намерен увеличить размер минимальной зарплаты и объем еженедельного пособия по безработице.

Что касается американских штатов, то для них поддержка составит 350 миллиардов долларов, еще 170 миллиардов направят в качестве помощи вузам.

Инаугурация Джо Байдена намечена на 20 января, по информации СМИ, на церемонии выступят певицы Lady Gaga и Дженнифер Лопес.

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