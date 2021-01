Пока все спали: подземные толчки, молдавский успех и план Байдена

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Два мощных землетрясения магнитудой 5,7 и 6,2 произошли в Индонезии. Глава индонезийского агентства метеорологии и геофизики Двикорита Карнавати заявил, что вслед за этими землетрясениями в стране произошли не менее 26 афтершоков. Он предупредил об опасности возникновения цунами в случае еще одного более мощного землетрясения, передает РИА Новости.

​Как сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные власти, число жертв подземных толчков составило не менее 34 человек, ранено как минимум 600. Эпицентр землетрясения располагался недалеко от города Мамуджу в провинции Западный Сулавеси. В регионе произошли многочисленные обрушения зданий. Спасатели используют тяжелую технику для извлечения людей из-под завалов.

​Разрушена и местная больница. По информации спасателей, под завалами остались врачи и пациенты, всего около десяти человек, идет спасательная операция.

Хорошие новости: спортсмен Павел Магазеев принес нашей стране лучший за десятилетие результат в биатлоне. Как сообщает sports.md, на этапе Кубка мира, который проходит в немецком Оберхофе, ннатурализованный россиянин занял 33-е место в спринтерской гонке на десять километров.

В Оберхофе нашу страну представлял еще один натурализованный россиянин - Михаил Усов. Он финишировал 51-м. А спринт выиграл олимпийский чемпион и многократный чемпион мира норвежец Йоханнес Бе.

Павел Магазеев выступает за нашу страну с 2020 года, Михаил Усов - с 2018-го. В начале января сборную Молдовы по биатлону пополнили еще два российских спортсмена: Алена Иванова и Максим Макаров.

Ожидается, что российские биатлонисты смогут выступить в составе сборной Молдовы уже на предстоящем чемпионате мира, который пройдет в феврале наступившего года в словенской Поклюке.

Проект мер по стимулированию американской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, представил избранный президент США Джо Байден. На реализацию плана потребуется 1,9 триллиона долларов, пишет МИР24.