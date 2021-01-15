Видео - Клаус Йоханнис привился от COVID-19 в прямом эфире

Президент Румынии Клаус Йоханнис получил прививку против COVID-19 в Центре вакцинации при Центральном военном госпитале скорой медицинской помощи имени Кароля Давилы в Бухаресте.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Президент румынии Клаус Йоханнис сделал прививку от коронавируса, сообщает Sputnik Румыния.

По завершении медицинской процедуры Йоханнис заявил, что она прошла безболезненно и легко.

"Хочу подчеркнуть, что эта вакцина безопасна и эффективна, и порекомендовать всем вакцинироваться. Наряду с соблюдением ограничительных мер вакцинация выведет нас из пандемии", - заявил президент Румынии.

Второй этап иммунизации населения от COVID-19 начался в стране в пятницу. Будут привиты граждане старше 65 лет, лица с хроническими заболеваниями и работники ключевых сфер деятельности - служащие сферы обороны, общественного порядка, национальной безопасности, судебных органов, персонал жизненно важного экономического сектора (переработка, распределение продуктов питания, хлеба, молочных продуктов, воды). Кроме того, вакцину получат сотрудники сферы транспорта, почтовой службы, преподаватели, персонал высших государственных структур (парламента, администрации президента). Вакцинированы будут и работники СМИ, которые ведут репортажи из медицинских учреждений.

По данным университета Джонса Хопкинса, с начала пандемии в Румынии коронавирусом нового типа было инфицировано 684 917 человек, 615 000 выздоровели. От осложнений, вызванных вирусом, скончались 17 035 жителей страны.

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