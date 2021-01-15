Российских миротворцев в Нагорном Карабахе привьют от коронавируса

Для проведения вакцинации в регион оперативно доставили около двух тысяч доз препарата "Спутник V", соблюдая режим "холодной цепи".

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Миротворческий контингент, размещенный в Нагорном Карабахе, пройдет процедуру вакцинации от COVID-19 российским препаратом "Спутник V". Для этого в регион поступили около двух тысяч доз вакцины.

Первый этап вакцинации уже начался, сообщает РИА Новости.

"Военные медики российского миротворческого контингента (РМК) приступили к вакцинированию миротворцев в Нагорном Карабахе. Накануне в специальных термоконтейнерах около двух тысяч доз вакцины "Спутник-V" доставили в медицинский отряд специального назначения (МОСН) для дальнейшего использования", – цитирует агентство сообщение Минобороны РФ.

В ходе первого этапа вакцинации, проходящего с 14 по 31 января, всему личному составу будет введен первый компонент вакцины, а с 1 по 21 февраля – второй. Первыми были привиты представители командования российского миротворческого контингента, а также военнослужащие медподразделений.

Отмечается, что препарат поступает в регион строго с учетом соблюдения специального режима доставки, не допускающего разрыва так называемой "холодной цепи".

"Вакцина доставляется к нам в замороженном виде, при подготовке ее к введению мы ее размораживаем, при этом личный состав проходит барьерный осмотр. Если противопоказаний нет, то человека вакцинируют", – рассказал начальник медпункта штаба в Нагорном Карабахе, старший лейтенант Алексей Кручинин.

Он добавил, что во избежание возможной аллергической реакции после вакцинации, каждый миротворец в течение получаса находится под наблюдением.

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