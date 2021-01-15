Что нужно знать тем, кто едет в Бельгию

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Нерезиденты, прибывающие на территорию Бельгии поездом или автобусом из государств, не входящих в ЕС и Шенгенское пространство, обязаны предъявить отрицательные результаты теста ПЦР, а также заполнить специальную анкету. Об этом сообщила в пятницу министр внутренних дел Бельгии Аннелис Верлинден, пишет РИА Новости.
Такие требования ранее предъявлялись к прибывающим в страну по воздуху или водным транспортом. Новые меры направлены на сдерживание распространения новых штаммов коронавируса.
"Ужесточаются правила для въезжающих в Бельгию на поезде и автобусе из стран за пределами Евросоюза и Шенгенского пространства. Вне зависимости от периода нахождения за пределами Бельгии необходимо заполнить специальную форму локации пассажира, а нерезидентам также предъявить негативный результат теста ПЦР", - сообщила министр в Twitter.
Как сообщает агентство, мера распространяется, в том числе, и на пассажиров, прибывающих из Великобритании.
Граждане Бельгии и резиденты королевства должны сдать тест по прибытии в страну, а также выдержать период карантина.
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