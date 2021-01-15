За деньги и под охраной: в ФРГ появится "тюрьма" для нарушителей карантина

Власти одной из земель Германии планируют создать спецучреждение, где будут размещаться злостные нарушители карантина, причем за пребывание там постояльцам придется заплатить.

КИШИНЕВ, 15 янв – Sputnik. Специальное заведение, в котором будут "принудительно размещать" тех, кого неоднократно ловили за нарушение карантина, собираются обустроить в здании, построенном для приема беженцев.

Правительство немецкой федеральной земли Саксония планирует переоборудовать под учреждение для содержания нарушителей центр первичного приема беженцев в Дрездене, построенный в 2017 году, сообщает РИА Новости.

Еще весной 2020 года власти Саксонии озвучивали идеи о помещении людей, настойчиво не желающих соблюдать карантинные меры в психиатрические лечебницы. От этих планов отказались, как и от идей размещать их в отелях или больницах.

Пока нет ясности, какими будут условия и стоимость содержания людей в новом учреждении, однако известно, что территорию обнесут забором, а наблюдение будет вести полиция.

"Порядок действий постепенный: настойчивое внушение, штраф, постановление суда", — сообщает Министерство по социальной защите Саксонии.

Немецкому таблоиду Bild в ведомстве подтвердили планы переоборудовать центр, акцентируя, что "принудительное размещение" может грозить только тем, кто повторно совершит правонарушение. Пока таких прецедентов в Саксонии не было, но власти хотят подготовиться.

Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии накануне превысило два миллиона. По данным Института Роберта Коха, который входит в структуру Минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране, за последние сутки там зарегистрировали 22 368 случаев инфицирования коронавирусом нового типа, скончались 1113 пациентов с подтвержденным диагнозом COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova