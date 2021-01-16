Пока все спали: тест за час, иммунные паспорта и зебра в честь бурана

КИШИНЕВ, 16 янв - Sputnik. Тест на COVID-19, позволяющий выявлять вирус за 60-90 минут, разработали в Институте эпидемиологии Роспотребнадзора. Об этом рассказал директор института Василий Акимкин на совещании у вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, пишет РИА Новости.

"Наш институт со специалистами других институтов разработали практически и опробовали тест на основе петлевой изотермической амплификации, который позволяет сократить время исследования в три-четыре раза, по чувствительности и специфичности не уступает классическим ПЦР, опробовано нашими институтами с положительной оценкой", - отметил он.

Сообщается, что в ближайшее время на регистрацию направят тест-систему для выявления "британского" штамма COVID-19, который является более заразным.

Иммунные паспорта? - ВОЗ вполне допускает

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что решение по иммунным паспортам может измениться в их пользу с развитием ситуации с COVID-19. Как передает РИА Новости, об этом заявил директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

"Если вы посмотрите на рекомендации чрезвычайного комитета относительно подтверждения вакцинации для путешественников за рубеж, то там сказано "на данный момент". Не потому, что это будет плохой идеей в будущем, а потому что нам не хватает критических доказательств, которые касаются того, будут ли переносчиками вакцинированные, и могут ли они опять заболеть. А также потому что никто в мире, кроме медицинских работников и уязвимого населения, не имеет доступа к вакцинам", - уточнил он.

По словам Райана, чрезвычайный комитет пока не считает необходимым вводить дополнительные барьеры для передвижения людей. Как минимум до тех пор, пока не появится больше данных и больше вакцин.

Филомена в честь бурана

Обильный снегопад, который накрыл Испанию на минувшей неделе, настолько впечатлил жителей страны, что появившуюся на свет в одном из испанских зоопарков зебру назвали в честь циклона - Филоменой Бурерожденной.

Как пишет МИР24, малышка родилась как раз в тот момент, когда страну засыпало снегом. Чтобы мама и детеныш не замерзли, их оставили в крытом помещении. И только в пятницу зебра смогла выйти на улицу прогуляться под солнцем.

Шторм «Филомена», обрушившийся на страну на прошлой неделе, признали самым сильным за последние 50 лет.https://t.co/ZF5emqTSc4#Филомена #Испания #зебра — Мир 24 (@Mir24TV) January 16, 2021

​Бурю, обрушившуюся на страну на прошлой неделе, признали самой сильной за последние 50 лет. Жертвами непогоды в стране стали пять человек.

Более 20 миллионов евро недосчиталась мэрия Мадрида: в 10 миллионов оценивается ущерб государственным зданиям, в 5 миллионов – частным, в 5,6 миллиона – строящимся. По предварительным оценкам, в городе также пострадали не менее 150 тысяч из 800 тысяч деревьев.

Якутия бьет рекорды

Как передает МИР 24, в регионе зафиксировали самую низкую за последние 10 лет температуру - минус 52 градуса! При этом синоптики не обнадеживают и утверждают, что морозы только усилятся.

Синоптики не исключают, что к концу следующей недели температура в республике может опуститься до минус 60 градусов.https://t.co/iONsReRYx7#Якутия #морозы #рекорд — Мир 24 (@Mir24TV) January 16, 2021

​Так, до конца следующей недели столбик термометра в заречных и северо-восточных районах Якутии может опуститься до минус 57 – минус 60 градусов. В школах уже отменены занятия, водителям настоятельно рекомендуют отказаться от поездок на автомобиле.

У местных жителей, однако, - свое объяснение этому погодному явлению. Они утверждают, что причиной лютой стужи стал Бык - герой легенд. Согласно поверьям, он каждую осень выходит из океана и постепенно отращивает ледяные рога. Именно из-за них в Якутии и холодает. Но все не так печально: уже в феврале Бык сломает свои рога и на смену стуже придет весна.

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