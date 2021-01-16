Два пути: китайские ученые моделируют варианты развития пандемии

Специалисты говорят, что коронавирус, как и грипп, развивается, поэтому вскоре может приобрести сезонный характер.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Развитие пандемии коронавируса в 2021 году смоделировала группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго, пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

Так, при наихудшем варианте развития событий общее число зараженных коронавирусом по всему миру за ближайшие два месяца увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов человек. Профессор Цзяньго отмечает, что пятая часть от общего числа заболеваний в мире придется на Соединенные Штаты.

"К началу марта число погибших от COVID-19 может вырасти до пяти миллионов", — рассказал он.

Чтобы воплотился оптимистичный сценарий, повсеместно необходимо соблюдение правила социального дистанцирования и ношения масок. Кроме того, важно, чтобы правительства стран принимали только эффективные меры, а массовая программа вакцинации не стояла на месте. И даже при соблюдении всех этих условий, по подсчетам китайских ученых, к началу марта COVID-19 унесет жизни еще трехсот тысяч человек по всему миру.

Специалисты рассказывают, что основная проблема заключается в том, что вирус SARS-CoV-2, как и грипп, развивается. Значит, адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, что значительно осложнит борьбу с ним.

По данным университета Джонса Хопкинса, число жертв COVID-19 в мире уже превысило 2 миллиона человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova