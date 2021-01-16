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Экспонаты выставки в Ухани, организованной выставочным центром, который был временным госпиталем во время пандемии коронавируса.

Два пути: китайские ученые моделируют варианты развития пандемии

© Sputnik / Anna Ratkoglo
Общество
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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (354)
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Специалисты говорят, что коронавирус, как и грипп, развивается, поэтому вскоре может приобрести сезонный характер.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Развитие пандемии коронавируса в 2021 году смоделировала группа китайских ученых из Центра по контролю и профилактике заболеваний, Народно-освободительной армии и ряда научно-исследовательских институтов под руководством профессора Сюй Цзяньго, пишет РИА Новости со ссылкой на South China Morning Post.

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Так, при наихудшем варианте развития событий общее число зараженных коронавирусом по всему миру за ближайшие два месяца увеличится с 92 миллионов до 170 миллионов человек. Профессор Цзяньго отмечает, что пятая часть от общего числа заболеваний в мире придется на Соединенные Штаты.

"К началу марта число погибших от COVID-19 может вырасти до пяти миллионов", — рассказал он.

Чтобы воплотился оптимистичный сценарий, повсеместно необходимо соблюдение правила социального дистанцирования и ношения масок. Кроме того, важно, чтобы правительства стран принимали только эффективные меры, а массовая программа вакцинации не стояла на месте. И даже при соблюдении всех этих условий, по подсчетам китайских ученых, к началу марта COVID-19  унесет жизни еще трехсот тысяч человек по всему миру.

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Специалисты рассказывают, что основная проблема заключается в том, что вирус SARS-CoV-2, как и грипп, развивается. Значит, адаптация вируса к организму человека может привести к сезонному характеру болезни, что значительно осложнит борьбу с ним.

По данным университета Джонса Хопкинса, число жертв COVID-19 в мире уже превысило 2 миллиона человек.

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Тема:
Коронавирус в январе 2021 (354)

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