В Индии началась первая волна вакцинации против COVID-19

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Первый этап масштабной вакцинации от коронавируса в Индии займет до шести месяцев, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения этой страны Харша Вардхана.

"В первой части этой стратегии мы намереваемся вакцинировать 300 миллионов человек, как я уже сказал, медиков, людей, которые борются с коронавирусом, людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями. Как только у нас появится (достаточно - ред.) вакцины, мы считаем, что через шесть месяцев сможем завершить эту часть", - сказал Вардхан прессе.

Всеиндийскую кампанию в субботу запустил премьер-министр Индии Нарендра Моди, он сделал это в рамках видеоконференции.

Всего по стране открылись около 3 тысяч прививочных центров, в Дели - более 80. Власти планируют до конца января открыть еще 5 тысяч, а к марту увеличить количество центров до 12 тысяч.

На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".

Ежедневно в каждом из прививочных центров вакцину получат около 100 человек. Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,5 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,1 миллиона человек, продолжают лечение около 211 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 152 тысячи человек.

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