18:05 16 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.00
  • USD17.28
  • RUB0.24
  • RON4.31
  • UAH0.62
Поиск
Медицинский работник с вакциной COVISHIELD в Индии

В Индии началась первая волна вакцинации против COVID-19

© REUTERS / Francis Mascarenhas
Общество
Получить короткую ссылку
Тема:
Коронавирус в январе 2021 (357)
51 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/10/33268865.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210116/33268928/V-Indii-nachalas-pervaya-volna-vaktsinatsii-protiv-covid-19.html

Старт программе дал премьер-министр страны Нарендра Моди, он запустил кампанию в ходе видеоконференции.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Первый этап масштабной вакцинации от коронавируса в Индии займет до шести месяцев, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министра здравоохранения этой страны Харша Вардхана.

Первая в мире зарегистрированная вакцина от коронавируса COVID-19 Спутник V
© Photo : РФПИ и Центр имени Гамалеи
Российскую вакцину "Спутник V" исследуют в Индии

"В первой части этой стратегии мы намереваемся вакцинировать 300 миллионов человек, как я уже сказал, медиков, людей, которые борются с коронавирусом, людей старше 50 лет и людей с сопутствующими заболеваниями. Как только у нас появится (достаточно - ред.) вакцины, мы считаем, что через шесть месяцев сможем завершить эту часть", - сказал Вардхан прессе.

Всеиндийскую кампанию в субботу запустил премьер-министр Индии Нарендра Моди, он сделал это в рамках видеоконференции.

Всего по стране открылись около 3 тысяч прививочных центров, в  Дели - более 80. Власти планируют до конца января открыть еще 5 тысяч, а к марту увеличить количество центров до 12 тысяч.

На данный момент в Индии разрешено применение только двух вакцин от коронавируса - индийского варианта "оксфордской" вакцины под названием Covieshield и отечественной Covaxin. Вместе с тем, как сообщил ранее первый замминистра здравоохранения Раджеш Бхушан, вскоре власти страны могут рассмотреть вопрос применения еще четырех вакцин, в том числе российской "Спутник V".

Ежедневно в каждом из прививочных центров вакцину получат около 100 человек. Индия находится на втором месте в мире по числу выявленных зараженных коронавирусом. Согласно последним данным Минздрава, всего в стране зарегистрировано 10,5 миллионов случаев COVID-19. При этом болезнь победили более 10,1 миллиона человек, продолжают лечение около 211 тысяч, умерли от коронавируса и сопутствующих заболеваний 152 тысячи человек.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Коронавирус в январе 2021 (357)

По теме

В России идет работа над созданием комбинированной вакцины от COVID и гриппа


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Бездомные в Центре размещения.
Фото – Непростая жизнь кишиневских бездомных в суровых зимних условиях
Какую зарплату должны получать мужчины, чтобы женщины были счастливы
Видео – Какую зарплату должен получать мужчина для полного счастья... женщины
Коронавирусная статистика: каковы позиции Молдовы в сравнении с другими странами
COVID-19 в Молдове и в других странах: кто в лидерах

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться