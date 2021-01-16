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Александр Леонидович Мясников

Мясников: есть эпидемия опаснее коронавируса

© Sputnik / Владимир Песня
Общество
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Sputnik Молдова
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Пока весь мир борется с пандемией COVID-19, на земном шаре существует другая, не менее серьезная эпидемия.

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КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Эпидемия ожирения, которая уже охватила весь мир, опаснее пандемии коронавируса. Такое мнение в эфире телеканала "Россия 1" высказал врач и телеведущий Александр Мясников, пишет РИА Новости.

Он привел данные, согласно которым почти 40 процентов населения Земли страдает от проблем с лишним весом, ведущих к диабету, инфарктам, инсультам и онкологическим заболеваниям.

"Интересно, что за год, наравне с этими полутора миллионами жертв COVID-19, умерло от голода десять миллионов человек, а от проблем, связанных с ожирением — более 20 миллионов человек. Такие потери никакому COVID не снились", — отметил Мясников.

Врач озвучил факторы, которые определяют склонность к набору веса. В числе прочих это привычки родителей. Так, если женщина во время беременности курит, ребенок будет на протяжении жизни предрасположен к ожирению. Другим фактором может стать проблема с избыточным весом у родителей, которая передается как предрасположенность и детям.

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Вероятность возникновения проблем с лишним весом у ребенка может повысить и диабет у матери.

Александр Мясников также рассказал, что, согласно последним исследованиям, причиной развития ожирения может быть вирусная инфекция.

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