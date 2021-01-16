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Празднование Крещения в Валдайском Иверском монастыре

Окунаться ли на Крещение: мнение представителя РПЦ

© Sputnik / Евгения Новоженина
Общество
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world_society/20210116/33271273/Okunatsya-li-na-kreschenie-mnenie-rpts.html

В контексте пандемии коронавируса и по-настоящему зимних холодов, которые пришли не только на территорию России, вопрос о традиционных крещенских купаниях остается открытым.

КИШИНЕВ, 16 янв – Sputnik. Традиционные купания в проруби на Крещение не принесут положительного эффекта в условиях распространения коронавируса. В этом уверен глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион, пишет РИА Новости

Родник
© Sputnik / Евгений Панасенко
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"Я думаю, вряд ли многие люди будут в этом году погружаться в прорубь. Я лично для себя принял решение в этом году в прорубь не погружаться, и я думаю, что сейчас не то время, когда следует испытывать свой организм подобным образом", - сказал митрополит Иларион в эфире телеканала "Россия 24".

Он напомнил, что крещенские купания не являются каким-то церковным ритуалом или предписанием - это то, что люди совершают исключительно по собственной инициативе. "Но в нынешней ситуации, когда свирепствует вирус, когда у многих людей организм ослаблен после перенесенной болезни, я бы никому из православных верующих не рекомендовал погружаться в прорубь", - добавил митрополит Волоколамский Иларион.

День Крещения Господня православные христиане празднуют 19 января (6 января по старому стилю). Крещение является одним из самых древних христианских праздников и в России традиционно сопровождается массовыми купаниями в ледяной воде в специально прорубаемых и освящаемых прорубях.

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В Республике Молдова эта традиция также соблюдается, хотя погода на Крещение далеко не всегда бывает морозной. В нынешнем году, однако, синоптики обещают настоящую стужу: до 19 января в стране действует "желтый код" погодной опасности. Так, ночью температура воздуха ожидается  от -10 до -15 градусов, а дневная - не выше -5 градусов. 

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